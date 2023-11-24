Baterai Mobil Listrik Garapan Hyundai Bakal Diekspor ke 14 Negara

JAKARTA – Hyundai telah membangun fasilitas baterai mobil listrik di kawasan Greenland International Industrial Central (GIIC) Deltamas, Cikarang, Jawa Barat.

Pabrik ini merupakan hasil kolaborasi antara Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan Hyundai Mobis of Hyundai Motor Group. Pabrik ini diberi nama Hyundai Energy Indonesia dan menjadi tempat perakitan sistem baterai pertama Hyundai Motor Group di kawasan Asia Tenggara.

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto, jika fasilitas baterai ini dapat meningkatkan kapasitas produksi.