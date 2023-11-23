Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gak Mau Kalah dari HyperOS, Huawei Luncurkan HarmonyOS Next

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:35 WIB
Gak Mau Kalah dari HyperOS, Huawei Luncurkan HarmonyOS Next
Huawei luncurkan HarmonyOS Next (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEIJING - Tak mau kalah dari HyperOS milik Xiaomi, Huawei baru saja meluncurkan versi HarmonyOS Next. Sistem operasi (OS) ini hadir dengan membawa satu perubahan besar, yakni tidak ada dukungan untuk file APK, yang merupakan aplikasi asli Android.

Melansir GSM Arena, Kamis (23/11/2023), CEO Huawei, Richard Yu, mengungkapkan OS baru ini siap diluncurkan ke pengguna akhir. Sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pemilik Huawei di seluruh dunia.

Satu minggu setelah pengumuman tersebut, perusahaan mengeluarkan klarifikasi bahwa unit di luar negeri tidak akan menerima HarmonyOS.

Smartphone dan tablet di luar China akan tetap menggunakan EMUI - mirip dengan HarmonyOS, yang didasarkan pada proyek Open Source Android, namun tidak memiliki layanan dan aplikasi Google, dan akan terus mendukung aplikasi Android asli. 

Menurut China Mobile, Huawei akan terus meningkatkan dukungannya untuk pengembang di seluruh dunia. Perusahaan ini mengembangkan komunitas besar pengembang aplikasi, yang hanya berupaya memastikan aplikasi Android dari toko pihak ketiga berfungsi dengan baik di ponsel tanpa Google.

Berkali-kali para eksekutif Huawei meyakinkan bahwa dukungan untuk smartphone dan tablet di pasar global akan terus berkembang, dan perusahaan masih memandang dirinya sebagai produsen perangkat lunak dan perangkat keras utama di dunia smartphone.

Dikonfirmasi secara resmi bahwa Huawei akan terus menggunakan branding Emotion UI (EMUI) untuk perangkat luar negerinya hingga mereka benar-benar yakin bahwa pelanggan akan siap menerima perpindahan ke HarmonyOS.

(Saliki Dwi Saputra )

      
