HOME OTOTEKNO TECHNO

Perang Ponsel Lipat di Indonesia, Harganya Makin Gila-gilaan

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |17:01 WIB
Perang Ponsel Lipat di Indonesia, Harganya Makin Gila-gilaan
Ponsel lipat OPPO Find N3 (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tren ponsel lipat masih diminati oleh pasar Indonesia. Tak heran jika banyak produsen yang terus menggelontorkan ponsel lipat dengan sejumlah pembaruan dan fitur menarik.

Berbeda dengan segmen kelas mid-low, ponsel lipat memang masuk dalam kategori flagship karena memiliki teknologi terbaru mulai dari layar, kamera, software, sampai chipset. 

Tahun ini saja, Samsung dan OPPO sudah melempar ponsel lipat terbaru. Meski punya keunggulan masing-masing, tapi mayoritas ada satu kesamaan, yakni harga yang cukup mahal.

Selain itu, sejumlah merek juga sudah meluncurkan sejumlah perangkat ponsel lipat mereka, meski belum masuk ke pasar Indonesia. Sebut saja Huawei, Vivo, hingga Xiaomi.

Di sisi lain, Infinix juga mulai tertarik mengembangkan produk ponsel lipat. Hal itu disampaikan oleh Country Marketing Manager Infinix Indonesia, Sergio Ticoalu.

"Tahun depan, saya belum bilang kapan, kemungkinan kita akan ada [ponsel lipat]. Tahun depan misalkan kita launching ponsel lipat, pasti ada gebrakan lagi, antara spek atau market," jelas Sergio kepada Okezone beberapa waktu lalu. 

Lantas apa saja ponsel lipat yang baru dirilis di Indonesia pada tahun ini?Berikut ulasannya.

Halaman:
1 2 3
      
