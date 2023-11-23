NASA Siap Coba Komunikasi Laser dari Jarak 16 Juta Kilometer

WASHINGTON DC - Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) sedang mengembangkan teknologi komunikasi jarak jauh yang dapat mengubah cara pesawat ruang angkasa berkomunikasi.

Dilansir dari IFL Science, Kamis (23/11/2023), NASA akan melakukan uji komunikasi laser bernama Deep Space Optical Communications (DSOC) dari luar Bulan ke Bumi dengan jarak 16 juta kilometer.

DSOC nantinya akan memancarkan laser inframerah-dekat yang dikodekan dengan data uji dari posisinya yang lebih jauh dari jarak Bulan ke Bumi lewat Teleskop Hale di Observatorium Palomar Caltech di California.

Sekadar informasi, DSOC merupakan demonstrasi teknologi selama dua tahun terakhir yang menggunakan Psyche saat mencapai target utamanya, asteroid Psyche. Demo tersebut mencapai cahaya pertama pada tanggal 14 November kemarin.

“Pencapaian cahaya pertama adalah salah satu dari banyak tonggak penting DSOC dalam beberapa bulan mendatang, membuka jalan menuju komunikasi dengan kecepatan data lebih tinggi," kata Direktur Demonstrasi Teknologi NASA, Rudy Kortes.

NASA sebelumnya masih bekerja dengan komunikasi konvensional yang memiliki kemampuan terbatas. Tapi dengan komunikasi laser, nantinya dapat mengirimkan data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.