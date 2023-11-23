10 Link Download Lagu MP3 Gratis 2023

JAKARTA- Mari mengulik 10 link download lagu MP3 gratis 2023 yang sangat berguna untuk menemani segala suasana dan perasaan kamu.

Tidak hanya itu saja karena kamu juga dapat menjelajahi deretan lagu terbaru populer yang sedang hits saat ini biar tidak ketinggalan zaman.

Selain itu, untuk mendengar lagunya tidak perlu menghabiskan kuota harus secara streaming. Lagu-lagu ini juga dapat disimpan dan kamu bisa mendengarkannya kapan saja.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023), berikut adalah 10 link download lagu MP3 gratis 2023 yang wajib untuk dieksplorasi.

1. Free Music Archive

Situs Free Music Archive https://freemusicarchive.org/ memiliki lebih dari 50 ribu lagu gratis dari berbagai genre musik untuk dipilih. Ini termasuk deretan lagu jazz, rock, dan hip-hop.

Tidak hanya itu saja situs ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian canggih dan editor daftar putar untuk membantu Anda menemukan musik sesuai selera.

2. SoundClick

SoundClick https://www.soundclick.com/ sudah terbukti menjadi wadah terbaik untuk menjumpai karya musisi independen dan lagu-lagu yang belum mendapatkan perhatian luas.

Anda dapat menjelajahi berbagai genre musik dan download lagu secara cuma-cuma atau memberikan dukungan finansial kepada artis jika diinginkan.

3. Jamendo Music

Jamendo Music https://www.jamendo.com/ adalah platform musik yang sangat lengkap dengan menyediakan lebih dari 500 ribu lagu dari ribuan artis independen dari seluruh dunia.

Situs ini dilengkapi juga dengan fitur pencarian lanjutan dan daftar putar yang dapat disesuaikan juga dengan selera musik Anda.

4. DatPiff

DatPiff https://www.datpiff.com/ adalah situs yang cukup unik karena menyediakan mixtape hip-hop gratis dari berbagai artis terkenal ataupun yang masih baru.

Anda dapat mencari mixtape berdasarkan judul atau artis, serta juga bisa memilih kualitas audio yang diinginkan.

5. Last.fm

Last.fm https://www.last.fm/ adalah platform musik yang menyediakan layanan streaming gratis. Di sana juga terdapat unduhan lagu secara legal dari berbagai artis terkenal maupun yang memilih jalur indie.

Tidak ketinggalan situs ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang canggih dan daftar putar yang dapat disesuaikan dengan selera musik Anda.