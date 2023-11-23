Cara Memperbaiki Masalah Yandex Browser yang Tidak Bisa Dibuka

Ilustrasi untuk cara memperbaiki Yandex Browser yang tidak bisa dibuka (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA- Inilah cara memperbaiki masalah Yandex Browser yang tidak bisa dibuka hingga mempersulit saat berselancar internet.

BACA JUGA:

Cara Menghapus Iklan di Yandex Biar Tidak Gagal Fokus

Karena Yandex merupakan browser web yang berasal dari Rusia dengan banyak kelebihan dibandingkan browser lainnya. Salah satunya adalah bisa untuk menonton berbagai video mancanegara tanpa bantuan VPN.

Namun Yandex juga sangat merepotkan bila mendadak tidak bisa dibuka oleh pengguna. Kondisi ini sangat menjengkelkan dan membuat kecewa. Terlebih jika pengguna sangat butuh menyaksikan video yang diblokir di browser lainnya.

Setidaknya ada beberapa kemungkinan yang membuat Yandex tidak bisa dibuka. Salah satunya karena koneksi internet yang lemah. Ini bisa terjadi karena gangguan jaringan atau modem yang rusak.

Kendala lain adalah Cache dan cookies yang menumpuk pada browser atau aplikasi Yandex. Ini bisa membuat browser atau aplikasi menjadi lambat, macet, atau error.

Setelah mengetahui apa penyebabnya, sekarang pengguna bisa mencoba beberapa cara untuk mengatasi Yandex yang tidak bisa dibuka.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023), berikut adalah cara memperbaiki masalah Yandex Browser yang tidak bisa dibuka.

1. Periksa Koneksi Internet

Pastikan koneksi internet stabil dan terhubung ke jaringan yang baik. Jika ada masalah dengan router atau modem, coba restart atau periksa kabelnya. Namun bila kuota internet habis, maka coba isi ulang atau ganti paket internet.