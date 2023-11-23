Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menghapus Iklan di Yandex Biar Tidak Gagal Fokus

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:14 WIB
Cara Menghapus Iklan di Yandex Biar Tidak Gagal Fokus
Ilustrasi untuk cara menghapus iklan di Yandex (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cara menghapus iklan di Yandex ternyata kian dibutuhkan agar bisa semakin leluasa saat menonton atau download video.

Karena saat ini publik kerap memilih Yandex sebagai salah satu browser yang paling diminati. Mesin pencari Yandex adalah web gratis dari perusahaan Rusia.

Mesin pencari ini menawarkan interface browser yang lebih menarik dengan fitur pencarian yang canggih. Alhasil menjadi andalan pengguna untuk menemukan informasi yang sedang dicari.

Yandex juga tersohor sebab memiliki fitur safe search, yakni kemampuan untuk membuka situs yang telah diblokir. Browser ini dapat membuka berbagai situs yang tidak bisa dibuka pada browser umumnya.

Salah satu jenis Yandex yang paling banyak dicari saat ini adalah Yandex browser Jepang full versi lama. Hal ini karena Yandex versi ini memiliki keunggulan seperti adanya fitur turbo mode dan smartbox.

Namun saat ini kian dirasakan iklan menjadi pengganggu ketika mengakses konten di Yandex. Namun jangan khawatir karena ada beberapa cara menghilangkan iklan mengganggu tersebut yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023).

Berikut beberapa cara menghapus iklan di Yandex.

1. Menginstal Antivirus.

Langkah pertama dengan instal antivirus agar terhindar dari iklan yang mengganggu. Pengguna bisa menggunakan pemindai dari alat penghapusan Virus Kaspersky.

Bila belum membantu maka gunakan opsi lain dengan cara menginstal utilitas khusus, seperti MALWAREBYTES Anti-Malware. Utilitas yang satu ini dapat diunduh langsung dari situs resminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/57/3084904//ilustrasi-VIYE_large.jpg
Link Nonton Video Yandex Full HD Aman dari Berbagai Negara
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement