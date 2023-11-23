Cara Menghapus Iklan di Yandex Biar Tidak Gagal Fokus

JAKARTA - Cara menghapus iklan di Yandex ternyata kian dibutuhkan agar bisa semakin leluasa saat menonton atau download video.

BACA JUGA: 3 Cara Nonton Video Viral 2023 di Yandex Com Yandex Browser Jepang Melalui Chrome

Karena saat ini publik kerap memilih Yandex sebagai salah satu browser yang paling diminati. Mesin pencari Yandex adalah web gratis dari perusahaan Rusia.

Mesin pencari ini menawarkan interface browser yang lebih menarik dengan fitur pencarian yang canggih. Alhasil menjadi andalan pengguna untuk menemukan informasi yang sedang dicari.

Yandex juga tersohor sebab memiliki fitur safe search, yakni kemampuan untuk membuka situs yang telah diblokir. Browser ini dapat membuka berbagai situs yang tidak bisa dibuka pada browser umumnya.

Salah satu jenis Yandex yang paling banyak dicari saat ini adalah Yandex browser Jepang full versi lama. Hal ini karena Yandex versi ini memiliki keunggulan seperti adanya fitur turbo mode dan smartbox.

Namun saat ini kian dirasakan iklan menjadi pengganggu ketika mengakses konten di Yandex. Namun jangan khawatir karena ada beberapa cara menghilangkan iklan mengganggu tersebut yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023).

Berikut beberapa cara menghapus iklan di Yandex.

1. Menginstal Antivirus.

Langkah pertama dengan instal antivirus agar terhindar dari iklan yang mengganggu. Pengguna bisa menggunakan pemindai dari alat penghapusan Virus Kaspersky.

Bila belum membantu maka gunakan opsi lain dengan cara menginstal utilitas khusus, seperti MALWAREBYTES Anti-Malware. Utilitas yang satu ini dapat diunduh langsung dari situs resminya.