TECHNO

Hore! Video Instagram Reels Kini Bisa Didownload Langsung, tapi...

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |09:19 WIB
Instagram mungkinkan pengguna download langsung video reels (Foto: Instagram)
JAKARTA - Instagram mulai mengizinkan penggunanya mengunduh atau download video Instagram Reels. Dilaporkan The Verge, Kamis (23/11/2023) fasilitas tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Juni 2023 

Namun saat itu fasilitas tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh pengguna Instagram di wilayah Amerika Serikat.

"Setelah beberapa kali uji coba, fasilitas itu sudah diberikan di Amerika Serikat. Sekarang sudah bisa dilakukan semua pengguna dimana saja," tulis The Verge. 

Akan tetapi tidak semua video reels Instagram bisa diunduh. Menurut Adam Mosseri yang bisa diunduh hanya video reels dari akun Instagram yang sifatnya publik.

Selain itu pengguna tidak bisa mengunduh video reels Instagram yang sudah diatur untuk tidak bisa diunduh sembarangan oleh pemilik akun.

"Jika status Instagram bersifat publik maka pengaturannnya bisa diubah jadi non aktif. Untuk pengguna Instagram yang berusia 18 tahun ke bawah, pengaturan standar sudah langsung dimatikan otomatis," jelas Adam Mosseri.

Nah, bagi Anda yang tiba-tiba tertarik mengunduh video Instagram Reels yang unik, caranya sangat mudah dilakukan. Sama seperti mengunduh video yang ada di TikTok, tombol donwload atau unduh tersedia di kolom share atau berbagi.

