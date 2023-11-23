Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Streaming YouTube Lemot? Kata Google Ini Penyebabnya!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |10:54 WIB
Streaming YouTube Lemot? Kata Google Ini Penyebabnya!
Streaming YouTube (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Streaming lemot menjadi salah satu masalah yang kerap dijumpai para pengguna YouTube. Masalah ini kerap dikaitkan dengan buruknya jaringan, tapi rupanya tidak selalu demikian.

Google baru-baru ini telah mengkonfirmasi bahwa masalah streaming lemot bisa juga muncul karena ulah pengguna. Dikatakan masalah ini bisa terjadi karena penggunaan alat pemblokir iklan.

Google menekankan kepada pengguna, alih-alih menggunakan alat pemblokir iklan, lebih baik berlangganan layanan Premium untuk pengalaman bebas iklan dan streaming lebih nyaman tanpa lemot.

Disebutkan dalam beberapa waktu ke depan platform berbagi video itu akan mulai memperkenalkan penundaan lima detik sebelum video dimuat bagi pengguna yang menggunakan pemblokir iklan.

Google bahkan mengatakan pengguna yang menggunakan pemblokir iklan akan mengalami tampilan kurang optimal, apa pun browser yang mereka gunakan, melansir dari Live Mint, Kamis (23/11/2023).

"Untuk mendukung ekosistem pembuat konten yang beragam secara global dan memungkinkan miliaran orang mengakses konten favorit mereka di YouTube, kami telah meluncurkan upaya untuk mendorong pemirsa yang mengaktifkan pemblokir iklan untuk mengizinkan iklan di YouTube atau mencoba YouTube Premium untuk pengalaman bebas iklan," kata Google.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/57/3150212/youtube-KoQt_large.jpg
Banyak Konten Pornografi, Australia Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Nonton Youtube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/54/3029364/youtube-J4Em_large.jpg
YouTube Android Uji Fitur Thumbnail Custom untuk Playlist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/54/2986529/youtube-BXmr_large.jpg
Cara Download Video YouTube Jadi MP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/54/2978942/youtube_shorts-vupM_large.jpg
Cara Download Video YouTube Shorts Tanpa Install Aplikasi Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/54/2977777/youtube-vckw_large.jpg
3 Cara Nonton YouTube Tanpa Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/54/2957228/giliran-youtube-phk-massal-100-karyawan-termasuk-manajer-jadi-korban-RVMWxtkB4m.jpg
Giliran YouTube PHK Massal, 100 Karyawan Termasuk Manajer Jadi Korban
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement