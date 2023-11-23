Streaming YouTube Lemot? Kata Google Ini Penyebabnya!

JAKARTA - Streaming lemot menjadi salah satu masalah yang kerap dijumpai para pengguna YouTube. Masalah ini kerap dikaitkan dengan buruknya jaringan, tapi rupanya tidak selalu demikian.

Google baru-baru ini telah mengkonfirmasi bahwa masalah streaming lemot bisa juga muncul karena ulah pengguna. Dikatakan masalah ini bisa terjadi karena penggunaan alat pemblokir iklan.

Google menekankan kepada pengguna, alih-alih menggunakan alat pemblokir iklan, lebih baik berlangganan layanan Premium untuk pengalaman bebas iklan dan streaming lebih nyaman tanpa lemot.

Disebutkan dalam beberapa waktu ke depan platform berbagi video itu akan mulai memperkenalkan penundaan lima detik sebelum video dimuat bagi pengguna yang menggunakan pemblokir iklan.

Google bahkan mengatakan pengguna yang menggunakan pemblokir iklan akan mengalami tampilan kurang optimal, apa pun browser yang mereka gunakan, melansir dari Live Mint, Kamis (23/11/2023).

"Untuk mendukung ekosistem pembuat konten yang beragam secara global dan memungkinkan miliaran orang mengakses konten favorit mereka di YouTube, kami telah meluncurkan upaya untuk mendorong pemirsa yang mengaktifkan pemblokir iklan untuk mengizinkan iklan di YouTube atau mencoba YouTube Premium untuk pengalaman bebas iklan," kata Google.