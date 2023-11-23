Hindari Kejahatan Siber, Usaha Lokal Diminta Melek Kemanan Digital

JAKARTA - Ancaman kejahatan siber menghantui sejumlah usaha. Guna mencegah hal tersebut usaha lokal diminta untuk mulai fokus memperkuat keamanan digital.

Penyedia sistem Network Attached Storage (NAS) asal Taiwan, Synology Inc. menyebut jika bisnis di Indonesia saat ini memerlukan penyimpanan data yang aman serta dapat diandalkan.

Selain itu bisnis Tanah Air juga membutuhkan solusi yang dapat mengatasi berbagai tantangan IT di berbagai sektor bisnis seiring dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

"Termasuk pengelolaan volume data yang besar, kebutuhan akan akses yang cepat dan aman, serta kolaborasi dan backup data yang efisien," kata Regional Manager Synology Indonesia, Clara Hsu, Rabu (22/11/2023).

"Meningkatnya ancaman keamanan siber dan kebutuhan untuk mematuhi regulasi yang ketat juga menjadi fokus utama bagi perusahaan-perusahaan lokal," jelasnya.

Clara menyebut bisnis Indonesia perlu memiliki serangkaian solusi komprehensif yang menawarkan berbagai pilihan penyimpanan yang beragam dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan.