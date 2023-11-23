Sekarang Fitur Voice Chat di ChatGPT Gratis, Begini Caranya!

JAKARTA - OpenAI perlahan mulai memberikan layanan gratis kepada pengguna. Terbaru perusahaan pembuat ChatGPT mengratiskan fitur voice chat para layanan mereka.

Dilansir dari Android Authority, Kamis (23/11/2023), fitur komunikasi tersebut kini bisa diakses dengan bebas tanpa harus khawatir dikenakan biaya.

"Jadi, alih-alih mengetikkan pertanyaan Anda ke dalam kolom teks, kini Anda dapat mengetuk tombol dan menanyakan pertanyaan Anda kepada ChatGPT secara lisan. Chatbot AI mengubah ucapan Anda menjadi teks dan memasukkannya ke dalam Model Bahasa Besar atau Large Language Model (LLM)," terang laporan Android Authority.

Komunikasi dua arah itu tentu akan sangat menarik. Nantinya pengguna seperti memiliki Google Assistant atau Alexa. Bedanya kemampuan atau kecerdasan dalam memberikan informasi yang ditawarkan robot ChatGPT jauh lebih tinggi.

Untuk memulai obrolan suara di ChatGPT, Anda hanya perlu melakukan beberapa langkah. Pertama mengunduh aplikasi ChatGPT yang tersedia di Apple App Store dan Google Play Store.

Setelah aplikasi diunduh, pengguna tinggal masuk ke pengaturan dan mengakses menu Fitur Baru dan mengaktifkan percakapan suara. Setelah itu ketuk tombol headphone di pojok kanan atas layar beranda dan pilih suara yang disukai dari lima suara berbeda.