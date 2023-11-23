10 Mobil Murah Rp20 Jutaan, Murah dan Cocok untuk Jiwa Muda

JAKARTA- Mari mengulik 10 mobil murah Rp20 Jutaan yang masih menarik khususnya bagi yang membutuhkan kendaraan dengan harga murah.

Mobil bekas murah berkisar harga Rp20 jutaan pastinya sangat menggiurkan untuk dimiliki. Pasalnya harga yang ditawarkan sangatlah murah dan value for money, bahkan lebih murah dari sebuah motor baru matic lansiran 150cc.

Tentu saja hal itu akan menarik minat kamu untuk membeli kendaraan mobil ketimbang sepeda motor. Sebab dengan naik mobil bisa memastikan dirimu tetap aman dan terhindar dari panasnya terik ataupun hujan lebat.

Lantas apa saja pilihan mobil murah yang bisa kamu miliki dengan budget berkisar Rp20 jutaan? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (23/11/2023).

10 Mobil Murah Rp20 Jutaan

1. Toyota Starko (Starlet Kotak)

Rekomendasi kedua mobil murah dibawah harga Rp30 jutaan yaitu Toyota Starlet Kotak EP70 dengan dua opsi: 1.000 cc dan 1.300 cc. Hatchback tersebut menjadi favorit banyak kalangan anak muda dan pecinta mobil.

Bagaimana tidak, body mungil dengan desain sporty membuat starlet kotak memiliki harga yang bagus dan masih bertahan berkisar mulai dari Rp24 juta-Rp30 jutaan, mengingat umur pembuatannya sudah dibuat dari tahun 1989.

2. Opel Blazer Montera Tahun 2001

Jika kamu menginginkan mobil besar, gagah dengan kabin yang luas maka memilih Opel Blazer bisa menjadi solusi terbaik. Sebab mobil SUV ini memiliki tenaga 2.200cc yang cukup buas.

Dengan begitu pemilik kendaraan sangat percaya diri bisa melibas segala medan apapun menggunakan SUV satu ini. Terkait harganya, Opel Blazer seken ditaksir mulai dari Rp20 juta-Rp30 jutaan.

3. Mitsubishi Galant Tahun 1998

Mobil bekas yang bisa kamu beli di rentang harga di bawah Rp20 juta yaitu Mitsubishi Galant tahun 2001. Kendaraan satu ini sangat dilirik oleh para anah muda saat ini. Hal itu dikarenakan bahwa mobil satu ini memiliki model yang sporty serta mesin 2.5 Litre ECI SOHC Multi 24 valve yang cukup bertenaga.

Diketahui tenaga sedan ini mampu menyentuh 163 hp dan torsi 223 Nm. Terkait harga, sedan satu ini bisa kamu miliki dengan harga mulai dari Rp20 juta-Rp30 jutaan

4. Mazda Vantrend Tahun 1996

Bagi Anda kaum muda yang memiliki budget pas-pasan namun ingin tampil bergaya ala milenial maka wajib meminang Mazda Vantrend tahun 1996. Sebab mobil tersebut saat ini sedang digoreng oleh para pecinta otomotif karena desain station wagon yang unik namun bisa dimiliki semua orang.

Cukup siapkan budget berkisar Rp14 juta-Rp29 juta maka Anda bisa merasakan mobil station wagon yang sesungguhnya

5. Daihatsu Espass Supervan 1.6 Tahun 1996

Mobil bekas kelima murah dibawah Rp20 juta yang patut diperhitungkan yaitu Daihatsu Espass Supervan 1.6 Tahun 1996.

Sebab mobil satu ini menawarkan berbagai kelebihan ketimbang mobil lainnya, yakni AC, kabin sangat lega, 3 seater with sliding door dan audio yang cukup di kelasnya. Jika ingin meminangnya maka Anda perlu siapkan dana mulai dari Rp16 juta-Rp30 jutaan .

6. Kijang Super Tahun 1990-1996

Rekomendasi mobil murah selanjutnya dengan harga di bawah Rp20 jutaan adalah Kijang Super. Kendaraan populer tersebut banyak diminati oleh semua orang karena irit dan mampu memuat banyak orang.

Mobil keluarga satu ini hadir dengan dua tipe yakni sasis pendek (KF40) dan panjang (KF50) dengan rentan harga jualnya berkisar Rp15 juta-Rp30 juta.

7. Honda Accord Cielo

Mobil murah dan murah yang bisa dibeli dengan budget Rp20 jutaan ternyata masih dalam basis sedan sporty pada eranya yaitu Accord Cielo. Bagaimana tidak, mobil satu ini dibekali dengan mesin VTEC dan non VTEC dengan rubrikasi tenaga 2.200 cc, 4-silinder SOHC 16 katup.

Mobil satu ini mampu melesat cepat meski di umurnya yang sudah menyentuh lebih dari 20 tahun. Untuk memilikinya maka siapkan dana mulai dari Rp25 juta-Rp30 jutaan.