Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Mobil Mercedes-Benz V-Class, Mencapai Puluhan Juta

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |04:49 WIB
Segini Pajak Mobil Mercedes-Benz V-Class, Mencapai Puluhan Juta
Ilustrasi pajak mobil Mercedes Benz V Class (Foto: Instagram/@garagesepuluh)
A
A
A

JAKARTA - Pajak mobil Mercedes Benz V-Class tentu wajib untuk diketahui lebih detail bagi kamu yang menginginkan mobil premium dengan kapasitas yang besar dan nyaman selain Toyota Alphard.

 BACA JUGA:

Sebab mobil satu ini merupakan lini MPV premium rakitan Jerman. Produknya menawarkan berbagai keunggulan menarik.

Beberapa poin keunggulan yang dimiliki oleh Mercedes-Benz V-Class adalah kabin yang besar dan lega, kursi captain seat yang mewah dan nyaman, kulkas pendingin, mengaturan sirkulasi ac dari tengah, sound system premium merk Burmester hingga interior full kulit yang halus dan mewah.

Dari segala kemewahan tersebut maka jangan kaget bila pajak mobil Mercedes-Benz V-Class tergolong mahal. Lantas berapakah nominal pasti pajak mobil MPV premium rakitan Jerman?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Rabu (22/11/2023) terkait pajak mobil Mercedes Benz V–Class.

Segini Pajak Mobil Mercedes Benz V-Class

Perlu diketahui bahwa Mercedes Benz V-Class ini memiliki pajak yang tergolong mahal di kelasnya. Mengapa demikian? Sebab MPV bongsor ini masuk dalam kategori kelas mobil premium sehingga dapat dipastikan nominal pajak tahunannya bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk produksi tahun terbaru 2023.

Meski begitu untuk mobil Mercedez Benz V-Class tahun lawas juga masih terindikasi mematok biaya pajak yang tinggi dan mahal.

Adapun pajak kendaraan sangat bergantung pada tahun produksi dan spesifikasi kendaraan. Semakin baru produksinya dan semakin tinggi spesifikasinya, maka semakin besar pula pajak yang harus kamu bayar. Selain itu, terdapat juga pajak progresif yang harus dibayarkan sebagai tambahan untuk mobil ke-2 dan seterusnya.

Sebagai contoh melansir dari laman resmi Pajak Mobil.Net, terdapat rincian biaya pajak tahunan Mercedes Benz V-Class pembuatan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Informasi Pajak Mobil Mercedes-Benz V Class

  • Nama Kendaraan : V220 D At (447) Cbu
  • Merek Kendaraan : Mercedes-Benz
  • Jenis Kendaraan : MPV
  • Tipe Kendaraan : V Class
  • Tahun Pembuatan : 2019
  • Nilai NJKB : Rp. 1.241.000.000,00
  • BBN. KB 2 : Rp. 12.410.000,00

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167627//mercedes_benz_280_sl-xvSD_large.jpg
Spesifikasi Mercy BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Rp2,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613//giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/52/3118969//gac_aion_y_plus-JTbP_large.jpg
Berapa Harga Pajak Tahunan Mobil GAC Aion Y Plus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/52/3118673//kia_sonet_dipamerkan_di_iims_2025-8Cdo_large.jpg
Pajak Mobil Kia Sonet Semua Tipe dan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/52/3117230//the_all_new_mercedes_amg_g63-1trw_large.jpg
Mercedes-Benz Rilis 2 Model G-Class Baru, Harga Mulai Rp5,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/52/3110255//chery_j6-qCN7_large.jpg
Berapa Pajak Mobil Chery J6
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement