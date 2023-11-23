Segini Pajak Mobil Mercedes-Benz V-Class, Mencapai Puluhan Juta

JAKARTA - Pajak mobil Mercedes Benz V-Class tentu wajib untuk diketahui lebih detail bagi kamu yang menginginkan mobil premium dengan kapasitas yang besar dan nyaman selain Toyota Alphard.

Sebab mobil satu ini merupakan lini MPV premium rakitan Jerman. Produknya menawarkan berbagai keunggulan menarik.

Beberapa poin keunggulan yang dimiliki oleh Mercedes-Benz V-Class adalah kabin yang besar dan lega, kursi captain seat yang mewah dan nyaman, kulkas pendingin, mengaturan sirkulasi ac dari tengah, sound system premium merk Burmester hingga interior full kulit yang halus dan mewah.

Dari segala kemewahan tersebut maka jangan kaget bila pajak mobil Mercedes-Benz V-Class tergolong mahal. Lantas berapakah nominal pasti pajak mobil MPV premium rakitan Jerman?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Rabu (22/11/2023) terkait pajak mobil Mercedes Benz V–Class.

Perlu diketahui bahwa Mercedes Benz V-Class ini memiliki pajak yang tergolong mahal di kelasnya. Mengapa demikian? Sebab MPV bongsor ini masuk dalam kategori kelas mobil premium sehingga dapat dipastikan nominal pajak tahunannya bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk produksi tahun terbaru 2023.

Meski begitu untuk mobil Mercedez Benz V-Class tahun lawas juga masih terindikasi mematok biaya pajak yang tinggi dan mahal.

Adapun pajak kendaraan sangat bergantung pada tahun produksi dan spesifikasi kendaraan. Semakin baru produksinya dan semakin tinggi spesifikasinya, maka semakin besar pula pajak yang harus kamu bayar. Selain itu, terdapat juga pajak progresif yang harus dibayarkan sebagai tambahan untuk mobil ke-2 dan seterusnya.

Sebagai contoh melansir dari laman resmi Pajak Mobil.Net, terdapat rincian biaya pajak tahunan Mercedes Benz V-Class pembuatan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Informasi Pajak Mobil Mercedes-Benz V Class