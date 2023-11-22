Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Wow, Pengguna iPhone Ternyata Paling Banyak Pakai Produk Xiaomi

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:38 WIB
Wow, Pengguna iPhone Ternyata Paling Banyak Pakai Produk Xiaomi
Pengguna iPhone banyak pakai ekosistem Xiaomi (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEIJING - iPhone menjadi salah satu smartphone premium yang banyak digunakan di sejumlah negara. Namun tahukah Anda bahwa pengguna iPhone ternyata juga sering menggunakan produk Xiaomi? 

Dilansir dari Gizmochina, Rabu (22/11/2023), data terbaru dari Xiaomi menunjukan bahwa 45% pengguna Apple terindikasi juga memiliki lima perangkat pintar Xiaomi yang terhubung dengan ekosistem IoT Xiaomi.

Platform IoT milik Xiaomi sendiri diketahui telah terhubung dengan lebih dari 655 juta perangkat, dimana 13 juta pengguna di antaranya memiliki lima atau lebih perangkat yang mencakup sekitar 10% dari populasi perangkat yang terhubung secara keseluruhan. 

Untuk terus mengembangkan pencapaian tersebut, Xiaomi secara resmi juga mengumumkan Rencana Terbuka Mitra Ekologis Xiaomi IoT 2023 selama konferensi berlangsung. Perusahaan mengharapkan perkembangan pesat dari sekitar 9.000 mitra yang diketahui telah menghubungkan produk mereka di lebih dari 200 kategori di ekosistem pintar IoT.

Tercatat, aplikasi Mijia andalan Xiaomi memiliki rata-rata 82,9 juta pengguna aktif bulanan. Lebih daripada itu, aplikasi lainnya bernama Xiaoai diperkirakan telah mencapai lebih dari 10 juta pengguna.

Dengan banyaknya jumlah perangkat pengguna, termasuk mitra yang terhubung dalam ekosistem IoT Xiaomi ini, tidak menutup kemungkinan bagi ekosistem ini untuk memperkuat dominasinya sebagai platform IoT tingkat konsumen terbesar di dunia. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )

      
Telusuri berita ototekno lainnya
