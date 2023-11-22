Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ponsel Lipat Baru Xiaomi Disebut akan Pakai Snapdragon 8 Gen 2

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:39 WIB
Ponsel Lipat Baru Xiaomi Disebut akan Pakai Snapdragon 8 Gen 2
Xiaomi akan rilis ponsel lipat baru (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Xiaomi kabarnya bakal merilis smartphone layar lipat terbaru yakni Xiaomi Mix Flip pada awal tahun 2024. Ponsel flagship ini disebut akan hadir dengan membawa prosesor andal. 

Keterangan rahasia yang diposting di Weibo mengungkap Xiaomi Mix Flip meluncur dengan didukung prosesor Snapdragon 8 Gen 2. Dikatakan prosesor tersebut dapat menjadi pembangkit tenaga listrik pada perangkat bergaya flip itu.

Sayangnya sampai saat ini belum ada informasi mengenai spesifikasi lain dari Xiaomi Mix Flip. Namun dari bocoran paten terungkap bahwa smartphone akan memiliki unit tiga kamera yang terdiri dari lensa zoom telefoto 3x di bagian belakang.

Daftar database IMEI perangkat yang muncul pada bulan September juga mengungkapkan nomor model smartphone lipat ini sebagai 2311BPN23C. Ada spekulasi bahwa Xiaomi Mix Flip akan diluncurkan dengan Xiaomi 14 Ultra pada April 2024.

Mix Flip generasi pertama juga dikatakan mungkin tetap eksklusif untuk pasar China. Di pasar dalam negeri, perangkat ini diperkirakan akan menghadapi persaingan dari Honor Magic Flip dan juga Vivo X Flip 2. Kita tunggu saja.

Sebagi informasi tambahan, Xiaomi saat ini juga sedang sibuk menyiapkan perangkat bertenaga Snapdragon 8 Gen 2. Bocoran mengungkapkan selain Redmi K70, tablet mendatang Xiaomi juga akan menampilkan chipset tersebut.

Tablet yang dimaksud adalah Xiaomi Pad 7 Pro. Laporan terbaru mengklaim bahwa Pad 7 Pro akan hadir dengan layar LCD 144Hz, Snapdragon 8 Gen 2, dan modul kamera berbentuk persegi seperti seri Xiaomi 14.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/57/3161334/mesin_cuci_xiaomi-rZ5g_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Mesin Cuci Pintar, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/57/3152604/redmi_pad_2-W5ir_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 Dibanderol Nyaris Rp2 Juta, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/57/3141825/xiaomi_redmi_13x-WPfT_large.jpg
Xiaomi Redmi 13x Meluncur Dibanderol Rp1 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/57/3135912/xiaomi-mvGs_large.jpg
Xiaomi Geser Huawei Jadi Smartphone Paling Laris di China, Apple Melorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/57/3133730/xiaomi-ZcPF_large.jpg
Xiaomi Diduga Tuntut Karyawan Bekerja hingga Hampir 12 Jam, Cuti Bisa Kena Penalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/57/2972915/mulai-dirilis-bertahap-ini-cara-cek-pembaruan-hyperos-pada-hp-xiaomi-anda-LEAIIFIfhR.jpg
Mulai Dirilis Bertahap, Ini Cara Cek Pembaruan HyperOS pada HP Xiaomi Anda
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement