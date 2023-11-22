Ponsel Lipat Baru Xiaomi Disebut akan Pakai Snapdragon 8 Gen 2

JAKARTA - Xiaomi kabarnya bakal merilis smartphone layar lipat terbaru yakni Xiaomi Mix Flip pada awal tahun 2024. Ponsel flagship ini disebut akan hadir dengan membawa prosesor andal.

Keterangan rahasia yang diposting di Weibo mengungkap Xiaomi Mix Flip meluncur dengan didukung prosesor Snapdragon 8 Gen 2. Dikatakan prosesor tersebut dapat menjadi pembangkit tenaga listrik pada perangkat bergaya flip itu.

Sayangnya sampai saat ini belum ada informasi mengenai spesifikasi lain dari Xiaomi Mix Flip. Namun dari bocoran paten terungkap bahwa smartphone akan memiliki unit tiga kamera yang terdiri dari lensa zoom telefoto 3x di bagian belakang.

Daftar database IMEI perangkat yang muncul pada bulan September juga mengungkapkan nomor model smartphone lipat ini sebagai 2311BPN23C. Ada spekulasi bahwa Xiaomi Mix Flip akan diluncurkan dengan Xiaomi 14 Ultra pada April 2024.

BACA JUGA: Startup Teknologi TransTRACK Luncurkan Experience Center Maksimalkan AI dan IoT Secara Langsung

Mix Flip generasi pertama juga dikatakan mungkin tetap eksklusif untuk pasar China. Di pasar dalam negeri, perangkat ini diperkirakan akan menghadapi persaingan dari Honor Magic Flip dan juga Vivo X Flip 2. Kita tunggu saja.

Sebagi informasi tambahan, Xiaomi saat ini juga sedang sibuk menyiapkan perangkat bertenaga Snapdragon 8 Gen 2. Bocoran mengungkapkan selain Redmi K70, tablet mendatang Xiaomi juga akan menampilkan chipset tersebut.

Tablet yang dimaksud adalah Xiaomi Pad 7 Pro. Laporan terbaru mengklaim bahwa Pad 7 Pro akan hadir dengan layar LCD 144Hz, Snapdragon 8 Gen 2, dan modul kamera berbentuk persegi seperti seri Xiaomi 14.

(Saliki Dwi Saputra )