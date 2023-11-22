Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi iPhone 16 Bocor, Pakai Layar 120Hz

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:54 WIB
Spesifikasi iPhone 16 Bocor, Pakai Layar 120Hz
Spesifikasi Layar iPhone 16 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Baru berapa bulan iPhone 15 meluncur, kini ada bocoran soal iPhone 16. Terbaru spesifikasi ponsel yang akan dirilis akhir tahun 2024 itu pun bocor ke publik. 

Dalam laporan GSM Arena, Rabu (22/11/2023) iPhone 16 Pro dan Pro Max disebut akan membawa layar LTPO berukuran 6,27 inci dan 6,86 inci yang sudah mendukung refresh rate 120Hz.

Sedangkan iPhone 16 yang varian lebih murah, yakni iPhone 16 dan iPhone 16 Plus akan hadir dengan membawa layar berukuran 6,12 inci dan 6,69 inci dengan refresh rate hanya di angka 60Hz.

Hal ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh orang dalam industri Ross Young. Di mana dalam pernyataannya dia menyebut bahwa Pro Motion hanya akan hadir pada model vanilla pada tahun 2025. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/16/3091030/iphone_16-kKY4_large.jpg
iPhone 16 Siap Meluncur, Ini Spesifikasi dan Keunggulannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/57/3079734/iphone_16-qHU9_large.jpg
iPhone 16 Tak Kunjung Diperjualbelikan di Indonesia, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/57/3050430/iphone_16_pro_max-C4Df_large.jpg
Bocoran Anyar iPhone 16 Pro Max, Ada Pilihan Warna Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/57/3047382/pabrik_apple_di_zhengzhou_china-gyut_large.jpg
Geber Produksi iPhone 16, Foxconn Rekrut 50.000 Pekerja Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/57/3047358/iphone_16-Knjl_large.jpg
Segera Meluncur September, iPhone 16 Mulai Diproduksi Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/57/3043771/iphone-opID_large.jpg
Bocoran Anyar iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max, Kapasitas Baterai Lebih Besar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement