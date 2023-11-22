Spesifikasi iPhone 16 Bocor, Pakai Layar 120Hz

JAKARTA - Baru berapa bulan iPhone 15 meluncur, kini ada bocoran soal iPhone 16. Terbaru spesifikasi ponsel yang akan dirilis akhir tahun 2024 itu pun bocor ke publik.

Dalam laporan GSM Arena, Rabu (22/11/2023) iPhone 16 Pro dan Pro Max disebut akan membawa layar LTPO berukuran 6,27 inci dan 6,86 inci yang sudah mendukung refresh rate 120Hz.

Sedangkan iPhone 16 yang varian lebih murah, yakni iPhone 16 dan iPhone 16 Plus akan hadir dengan membawa layar berukuran 6,12 inci dan 6,69 inci dengan refresh rate hanya di angka 60Hz.

Hal ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh orang dalam industri Ross Young. Di mana dalam pernyataannya dia menyebut bahwa Pro Motion hanya akan hadir pada model vanilla pada tahun 2025.