Langsung Gunakan Link untuk Download Video Tiktok

JAKARTA- Link untuk download video tiktok pasti banyak dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat khususnya pengguna sosmed yang satu ini. Download video TikTok sekarang sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Sosmed asal Tiongkok itu terus memperbarui fitur-fiturnya demi pengalaman unik yang tidak ada di media sosial lain. Salah satu fitur yang tidak ada terdapat di Facebook Meta, Twitter, maupun Instagram adalah download video TikTok.

Namun fitur download video yang disediakan Tiktok akan otomatis memakai watermark berupa logo TikTok yang tidak bisa dihilangkan.

Karena itu bila ingin mengunduh tanpa watermark bawaan, perlu menggunakan bantuan aplikasi atau website pihak ketiga.

Diketahui pengguna TikTok di seluruh dunia mencapai lebih dari 1,6 miliar orang. Setidaknya ada 1,1 miliar yang merupakan pengguna aktif pada tahun 2023.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), berikut adalah link untuk download video tiktok khususnya tanpa watermark.

1 . Download Video TikTok via Savefrom.net

Buka aplikasi TikTok

Cari video yang ingin Anda simpan

Tekan ikon panah atau pilih Share (Bagikan)

Klik opsi Copy Link (Salin Tautan)

Masuk ke situs https://id.savefrom.net/

Klik menu All Resources dan pilih tiktok.com

Paste link yang sudah di copy pada kolom bertuliskan Masukkan URL

Tekan tombol panah kanan berwarna hijau yang berada di samping kanan kolom

Pilih format file (MP4 untuk video dan MP3 untuk audio saja)

Tekan tombol Download

2. Download TikTok via SaveTik

Buka https://savetik.net/

Paste Link pada kotak ‘Paste video URL from TikTok’

Tekan tombol biru dengan simbol panah bawah warna putih

Unduh video dengan memilih ‘Download Video (Full HD)’ atau ‘Download Video’

3. Download Video TikTok via SnapTik

Buka situs https://snaptik.app/ di browser

Masukkan link yang disalin pada kotak ‘Tempel tautan TikTok di sini’

Tekan panah bawah

Tekan tombol ‘Download Video’

Tunggu prosesnya lalu pilih server untuk mengunduh

4. Download TikTok via SSSTik

Buka aplikasi TikTok

Salin link video TikTok yang ingin diunduh

Selanjutnya, buka situs https://ssstik.io/

Paste link pada kolom bertuliskan ‘Tempel tautan video di sini’

Selanjutnya pilih 'Download’

Tunggu proses ' Download' berlangsung

5. Download Video TikTok via TTDownloader