HOME OTOTEKNO TECHNO

Langsung Gunakan Link untuk Download Video Tiktok

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |22:35 WIB
Langsung Gunakan Link untuk Download Video Tiktok
Ilustrasi untuk link download video tiktok (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Link untuk download video tiktok pasti banyak dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat khususnya pengguna sosmed yang satu ini. Download video TikTok sekarang sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Sosmed asal Tiongkok itu terus memperbarui fitur-fiturnya demi pengalaman unik yang tidak ada di media sosial lain. Salah satu fitur yang tidak ada terdapat di Facebook Meta, Twitter, maupun Instagram adalah download video TikTok.

Namun fitur download video yang disediakan Tiktok akan otomatis memakai watermark berupa logo TikTok yang tidak bisa dihilangkan.

Karena itu bila ingin mengunduh tanpa watermark bawaan, perlu menggunakan bantuan aplikasi atau website pihak ketiga.

Diketahui pengguna TikTok di seluruh dunia mencapai lebih dari 1,6 miliar orang. Setidaknya ada 1,1 miliar yang merupakan pengguna aktif pada tahun 2023.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), berikut adalah link untuk download video tiktok khususnya tanpa watermark.

1 . Download Video TikTok via Savefrom.net

  • Buka aplikasi TikTok
  • Cari video yang ingin Anda simpan
  • Tekan ikon panah atau pilih Share (Bagikan)
  • Klik opsi Copy Link (Salin Tautan)
  • Masuk ke situs https://id.savefrom.net/
  • Klik menu All Resources dan pilih tiktok.com
  • Paste link yang sudah di copy pada kolom bertuliskan Masukkan URL
  • Tekan tombol panah kanan berwarna hijau yang berada di samping kanan kolom
  • Pilih format file (MP4 untuk video dan MP3 untuk audio saja)
  • Tekan tombol Download 

2. Download TikTok via SaveTik

  • Buka https://savetik.net/
  • Paste Link pada kotak ‘Paste video URL from TikTok’
  • Tekan tombol biru dengan simbol panah bawah warna putih
  • Unduh video dengan memilih ‘Download Video (Full HD)’ atau ‘Download Video’

3. Download Video TikTok via SnapTik

  • Buka situs https://snaptik.app/ di browser
  • Masukkan link yang disalin pada kotak ‘Tempel tautan TikTok di sini’
  • Tekan panah bawah
  • Tekan tombol ‘Download Video’
  • Tunggu prosesnya lalu pilih server untuk mengunduh

4. Download TikTok via SSSTik

  • Buka aplikasi TikTok
  • Salin link video TikTok yang ingin diunduh
  • Selanjutnya, buka situs https://ssstik.io/
  • Paste link pada kolom bertuliskan ‘Tempel tautan video di sini’
  • Selanjutnya pilih 'Download’
  • Tunggu proses ' Download' berlangsung

5. Download Video TikTok via TTDownloader

  • Buka aplikasi TikTok
  • Salin Link video yang ingin Anda unduh
  • Buka situs https://ttdownloader.com/
  • Paste link di kolom bertuliskan Insert a TikTok or Musically link
  • Pilih tombol Get video berwarna merah
  • Tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan No Watermark, kemudian klik menu Download Video

Halaman:
1 2
      
