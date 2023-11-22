JAKARTA- Link untuk download video tiktok pasti banyak dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat khususnya pengguna sosmed yang satu ini. Download video TikTok sekarang sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah.
Sosmed asal Tiongkok itu terus memperbarui fitur-fiturnya demi pengalaman unik yang tidak ada di media sosial lain. Salah satu fitur yang tidak ada terdapat di Facebook Meta, Twitter, maupun Instagram adalah download video TikTok.
Namun fitur download video yang disediakan Tiktok akan otomatis memakai watermark berupa logo TikTok yang tidak bisa dihilangkan.
Karena itu bila ingin mengunduh tanpa watermark bawaan, perlu menggunakan bantuan aplikasi atau website pihak ketiga.
Diketahui pengguna TikTok di seluruh dunia mencapai lebih dari 1,6 miliar orang. Setidaknya ada 1,1 miliar yang merupakan pengguna aktif pada tahun 2023.
Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), berikut adalah link untuk download video tiktok khususnya tanpa watermark.
1 . Download Video TikTok via Savefrom.net
Buka aplikasi TikTok
Cari video yang ingin Anda simpan
Tekan ikon panah atau pilih Share (Bagikan)
Klik opsi Copy Link (Salin Tautan)
Masuk ke situs https://id.savefrom.net/
Klik menu All Resources dan pilih tiktok.com
Paste link yang sudah di copy pada kolom bertuliskan Masukkan URL
Tekan tombol panah kanan berwarna hijau yang berada di samping kanan kolom
Pilih format file (MP4 untuk video dan MP3 untuk audio saja)
Tekan tombol Download
2. Download TikTok via SaveTik
Buka https://savetik.net/
Paste Link pada kotak ‘Paste video URL from TikTok’
Tekan tombol biru dengan simbol panah bawah warna putih
Unduh video dengan memilih ‘Download Video (Full HD)’ atau ‘Download Video’
3. Download Video TikTok via SnapTik
Buka situs https://snaptik.app/ di browser
Masukkan link yang disalin pada kotak ‘Tempel tautan TikTok di sini’
Tekan panah bawah
Tekan tombol ‘Download Video’
Tunggu prosesnya lalu pilih server untuk mengunduh
4. Download TikTok via SSSTik
Buka aplikasi TikTok
Salin link video TikTok yang ingin diunduh
Selanjutnya, buka situs https://ssstik.io/
Paste link pada kolom bertuliskan ‘Tempel tautan video di sini’
Selanjutnya pilih 'Download’
Tunggu proses ' Download' berlangsung
5. Download Video TikTok via TTDownloader
Buka aplikasi TikTok
Salin Link video yang ingin Anda unduh
Buka situs https://ttdownloader.com/
Paste link di kolom bertuliskan Insert a TikTok or Musically link
Pilih tombol Get video berwarna merah
Tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan No Watermark, kemudian klik menu Download Video