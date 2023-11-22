Startup Teknologi TransTRACK Luncurkan Experience Center Maksimalkan AI dan IoT Secara Langsung

JAKARTA - Kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) membuat sejumlah sektor industri di dunia ikut berubah. Melihat hal itu, perusahaan startup teknologi asal Indonesia, TransTRACK terus berupaya mengoptimalkan solusi penggunaan AI dan IoT dalam operasional armada kendaraan.

Salah satu cara yang mereka lakukan adalah meluncurkan TransTRACK Experience Center di Kantor Pusat TransTRACK di Jakarta, Rabu (22/11/2023). TransTRACK Experience Center dirancang untuk memberikan pemahaman dan pengalaman langsung terhadap teknologi TransTRACK yang berbasis IoT dan AI.

BACA JUGA: OpenAI Bakal Hadirkan Toko Digital untuk Aplikasi Kecerdasan Buatan

“Kami sangat bangga menghadirkan TransTRACK Experience Center, yang merupakan langkah konkret kami dalam membawa perspektif baru dalam solusi teknologi untuk pengelolaan armada kendaraan bagi berbagai sektor," kata Founder dan Chief Executive Officer (CEO) TransTRACK, Anggia Meisesari kepada awak media.

Pada kesempatan itu TransTRACK juga memperkenalkan sejumlah solusi dan produk yang meliputi Hardware Products seperti GPS Tracker, Hybrid GPS Tracker, personal tracker, E-Seal, 360 Camera, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Driver Management System (DMS), Fuel Stabilizer, dan Adaptive Gateway.

Selain itu ada juga Software Products untuk menyajikan berbagai software dan fitur yang dikembangkan oleh TransTRACK. Awak media juga menjajal Cockpit Simulator untuk mencoba fitur-fitur produk TransTRACK secara real-time melalui simulator interaktif.

"Dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI), kami berusaha menciptakan solusi untuk mempermudah operasional armada kendaraan yang tidak hanya lebih efisien tetapi juga lebih aman, terhubung secara digital, serta mengarah ke teknologi yang lebih green.” ungkap Co-Founder dan Chief Technology Officer (CTO) TransTRACK, Aris Pujud Kurniawan.