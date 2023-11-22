Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk akan Donasikan Keuntungan X ke Rumah Sakit di Gaza

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:04 WIB
Elon Musk akan Donasikan Keuntungan X ke Rumah Sakit di Gaza
Elon Musk akan sumbang dana ke Gaza (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Miliarder dan tokoh teknologi dunia, Elon Musk, akan mendonasikan keuntungan dari platform media sosial X untuk membantu rumah sakit dan palang merah yang berada di Gaza. Hal itu dia sampaikan pada akun X pribadinya. 

"X Corp akan mendonasikan semua pendapatan dari iklan dan langganan terkait perang di Gaza ke rumah sakit di Israel dan Palang Merah/Bulan Sabit Merah di Gaza," tulis Musk melalui akun X (Twitter) miliknya, Rabu (22/11/2023). 

Dilansir dari CBS News, Elon Musk juga menjawab bagaimana caranya agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atau pun kelompok Hamas.

“Kami akan melacak bagaimana dana dibelanjakan dan disalurkan melalui Palang Merah/Bulan Sabit Merah. Ide- ide yang lebih baik dipersilakan. Kita harus peduli terhadap orang-orang yang tidak bersalah tanpa memandang ras, kepercayaan, agama, atau apa pun.” jawab Musk. 

Di sisi lain, CEO SpaceX dan Tesla itu tidak menyebutkan lebih lanjut berapa besaran uang yang akan dia sumbang dan kapan akan dikirimkan. Namun demikian, sejumlah warganet juga menganggap bahwa ciutan Elon Musk menjadi pengalihan isu dari komentarnya soal antisemitisme (Anti Yahudi).

Seperti diberitakan Okezone sebelumnya, imbas kejadian itu sempat melahirkan spekulasi jika sejumlah perusahaan besar menyetop iklan mereka di X. Namun Elon Musk membantah kabar tersebut, bahkan menggugat Media Matters atas berita yang dianggap sesat dan provokatif.

(Saliki Dwi Saputra )

      
