HOME OTOTEKNO TECHNO

Kocak, Videotron Dipakai untuk Main PlayStation di Pinggir Jalan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:13 WIB
Kocak, Videotron Dipakai untuk Main PlayStation di Pinggir Jalan
Videotron dipakai main PlayStation (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Dunia maya dihebohkan dengan sebuah video yang tidak lazim. Pasalnya ada sepasang pemuda yang asik bermain PlayStation (PS) dengan layar Videotron. 

Dalam video berdurasi 16 detik yang dibagikan oleh salah satu akun fans bola di media sosial X, bisa dilihat sebuah momen unik, di mana dua orang berjongkok di pinggir jalan sambil memegang controller PS. 

Keduanya kompak menghadap ke depan videotron yang berukuran jumbo. Saking besarnya videotron, mereka harus mengambil jarak yang cukup jauh agar layar bisa terlihat sempurna.

Diperkirakan mereka mengambil jarak sekitar 10 meter agar seluruh layar videotron bisa terlihat dengan nyaman. Adapun game yang sedang dimainkan adalah game sepak bola dengan pertandingan antara Paris Saint-Germain (PSG) vs Real Madrid. 

Hingga berita ini dimuat pada Rabu (22/11/2023), video main PS di videotron tersebut sudah ditonton lebih dari 500 ribu kali dengan hamir 7 ribu suka. Para netizen juga tak lupa meninggalkan jejak mereka di kolom komentar.

