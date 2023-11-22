Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Moge Murah Triumph Resmi Mengaspal di Malaysia, Indonesia Gimana?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:44 WIB
Moge Murah Triumph Resmi Mengaspal di Malaysia, Indonesia Gimana?
Moge murah Triumph mengaspal di Malaysia. (doc. Triumph)
A
A
A

 

JAKARTA - Dua moge terjangkau dari Triumph semakin dekat ke Indonesia, pasalnya Triumph Speed 400 dan Triumph Scrambler 400X telah resmi mengaspal di Malaysia.

Dikutip dari Paultan, Rabu (22/11/2023), Triumph Speed 400 dijual di harga 26.900 Ringgit atau sekitar Rp89,04 juta. Saudara kembar Triumph Scrambler 400X sedikit lebih mahal karena dibanderol 29.900 Ringgit atau mencapai Rp98,9 juta.

 BACA JUGA:

Harga tersebut sebenarnya lebih mahal dibandingkan harga asli kedua motor itu di India. Di negeri kari kedua motor itu justru lebih murah lagi harganya.

Triumph Speed 400 di India dijual di harga 233.000 Rupee atau setara Rp43,5 juta. Triumph Scrambler 400X di wilayah yang sama dijual di angka 306.000 Rupee atau sekitar Rp57,12 juta.

Perbedaan harga yang lebih mahal dua kali lipat itu sebenarnya wajar. Pasalnya Malaysia mengimpor secara utuh kedua moge itu dari pabrik Triumph di India.

 BACA JUGA:

Dari segi spesifikasi tidak ada perbedaan sama sekali antara kedua moge kembar Triumph yang ada di Malaysia dan India, dimana masih menggunakan mesin DOHC satu silinder dengan empat katup.

Mesin itu bisa menghasilkan tenaga 39,5 daya kuda pada 8.000 rpm dengan torsi 37,5 Nm pada 6.500 rpm. Seluruh tenaga itu dialirkan ke roda belakang melalui girboks enam percepatan dan penggerak akhir rantai.

Sesuai regulasi Euro 5, mesin kedua motor itu dilengkapi dengan pendingin udara dengan radiator ramping.

Motor ini terlihat kembar di bagian kombinasi jam analog dengan panel LCD multi-fungsi terintegrasi.

Halaman:
1 2
      
