HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Toyota Voxy? Segini Uang yang Perlu Disiapkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:46 WIB
Berapa Pajak Mobil Toyota Voxy? Segini Uang yang Perlu Disiapkan
Ilustrasi untuk pajak mobil Toyota Voxy (Foto: Instagram/@adam_photographyofficial)
A
A
A

JAKARTA- Banyak masyarakat yang masih sangat penasaran dengan berapa pajak mobil Toyota Voxy?

 BACA JUGA:

Karena pajak mobil Toyota Voxy penting untuk diketahui buat masyarakat yang memiliki niat untuk memilikinya. Sebab MPV (Multi-Purpose Vehicle) satu ini masuk kategori kelas premium karena kenyamanan dan fiturnya yang melimpah ruah.

Beberapa fitur dan kemewahan premium yang didapatkan lantas membuat para konsumen kian bertanya berapa nominal harga pajak ditawarkan oleh Toyota Voxy?

Apakah nilai besaran pajak mematok harga yang mahal seperti pada seri mewahnya Toyota Alphard. Simak informasi satu ini terkait kebenaran informasinya. 

Berapa Pajak Mobil Toyota Voxy

Melansir berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), dijelaskan bahwa unit pajak Toyota Voxy di Indonesia mematok harga yang cukup tinggi. Hal itu lantaran MPV keluaran Toyota terkenal dengan desain interior dan exterior yang premium sehingga harga jualnya pun ikut tinggi.

Berikut rincian tarif nominal nilai pajak MPV premium Toyota Voxy selengkapnya:

  • VOXY 2.0 AT Tahun 2003 Rp 2.247.000
  • VOXY 2.0 AT Tahun 2005 Rp 2.625.000
  • VOXY 2.0 AT Tahun 2006 Rp 2.898.000
  • VOXY 2.0 AT Tahun 2017 Rp 7.308.000
  • VOXY 2.0 AT Tahun 2018 Rp 7.329.000
  • VOXY 2.0 AT Tahun 2019 Rp 7.350.000
  • VOXY 2.0 AT Tahun 2020 Rp 7.623.000
  • VOXY 2.0 AT Tahun 2021 Rp 7.812.000
 

Telusuri berita ototekno lainnya
