Honda Prelude Concept Pukau Los Angeles Auto Show 2023

JAKARTA - Honda Prelude Concept sukses memukau Los Angeles Auto Show 2023, yang berlangsung pada 17 – 26 November 2023 di LA Convention Center, Amerika Serikat.

Mobil konsep ini hadir dengan powertrain hybrid-electric dirancang yang ramah sangat lingkungan.

Mobil konsep sport terbaru dari Honda ini sebelumnya diperkenalkan pertama kali di dunia pada Japan Mobility Show pada Oktober 2023 ini, mengusung nama legendaris dari Honda Prelude, yang pertama kali diperkenalkan pada 1978 di Jepang.

Di Amerika sendiri, mobil jenis coupe (dua pintu) ini dijual hingga generasi kelima 2001.

“Kami menampilkan Honda Prelude Concept yang menunjukkan strategi produk elektrifikasi kami dimana mobil ini tampil dengan desain sporty dan juga performa yang dinamis," kata Gary Robinson selaku Vice President Auto Planning and Strategy, American Honda Motor Co.,Inc, Rabu (22/11/2023).

"Model hybrid Honda telah diterima dengan baik sehingga memajukan strategi elektrifikasi di Amerika Serikat. Lini produk mobil hybrid kami mewakili seperempat dari penjualan Honda di tahun 2023,” jelasnya lebih lanjut.

Pada pameran Los Angeles Auto Show 2023, Honda Prelude Concept menjadi salah satu produk spesial di booth Honda bersama Honda Prologue yang merupakan produk SUV full electric pertama dari Honda.

Selain itu, Honda juga menampilkan produk terbarunya yaitu new Honda Motocompacto e-scooter yang akan mulai dijual akhir 2023 ini.

Menuju tujuan globalnya untuk mencapai netralitas karbon untuk semua produk dan aktivitas perusahaan pada 2050, Honda memiliki visi untuk menjadikan kendaraan listrik baterai dan sel bahan bakar mewakili 100% penjualan kendaraan baru pada 2040.