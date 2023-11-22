Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Daihatsu Sirion?

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:45 WIB
Berapa Pajak Mobil Daihatsu Sirion?
Berapa pajak mobil Daihatsu Sirion. (Doc. Daihatsu)
A
A
A

JAKARTA - Berapa pajak Daihatsu Sirion? Hal tersebut wajib diketahui khususnya bagi yang ingin memiliki mobil pabrikan Jepang tersebut.

Sirion sendiri adalah mobil hatchback kompak yang dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan sehari-hari karena memiliki desain yang stylish dan kompak.

Meskipun ukurannya kecil, interior Sirion dirancang dengan baik untuk memberikan ruang yang cukup bagi penumpang dan bagasi yang cukup luas.

 BACA JUGA:

Kemudian biaya pajak yang dikenakan pada Daihatsu Sirion cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan transmisi, tipe, dan tahun keluarannya.

Penasaran? Berikut biaya pajak mobil Daihatsu Sirion dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023).

Berapa Pajak Daihatsu Sirion

Daihatsu Sirion Keluaran 2005 - 2010

  • SIRION 1.3 RS M301 AT 2005 - Rp1.424.000
  • SIRION 1.3 RS M301 MT 2005 - Rp1.340.000
  • SIRION 1.3 RS M301 AT 2006 - Rp1.508.000
  • SIRION 1.3 RS M301 MT 2006 - Rp1.382.000
  • SIRION 1.3 RS M301 MT 2007 - Rp1.466.000
  • SIRION M301 RS MT 2007 - Rp1.466.000
  • SIRION 1.3 RS M301 AT 2007 - Rp1.592.000
  • SIRION 1.3 RS M301 AT 2008 - Rp1.844.000

  • SIRION 1.3 RS M301 MT 2008 - Rp1.739.000
  • SIRION 1.3 RS M301 AT 2009 - Rp2.012.000
  • SIRION 1.3 RS M301 MT 2009 - Rp1.970.000
  • SIRION 1.3 RS M301 AT 2010 - Rp2.096.000
  • SIRION 1.3 RS M301 MT 2010 - Rp2.075.000
  • SIRION M301 RS AT 2010 - Rp2.180.000
  • SIRION M301 RS MT 2010 - Rp2.075.000

Daihatsu Sirion Keluaran 2011 - 2020

  • SIRION M301 RS 1.3 AT 2011 - Rp2.117.000
  • SIRION M602 RS AT 2011 - Rp1.844.000
  • SIRION M602 RS MT 2011 - Rp1.760.000
  • SIRION SIRION 1.3 RS M301 MT 2011 - Rp2.096.000
  • SIRION M602RS AT 2012 - Rp1.844.000
  • SIRION M602RS MT 2012 - Rp1.781.000
  • SIRION M602RS AT 2013 - Rp1.865.000
  • SIRION M602RS MT 2013 - Rp1.802.000
  • SIRION M602RS AT 2014 - Rp2.054.000
  • SIRION M602RS MT 2014 - Rp1.949.000
  • SIRION M602RS AT 2015 - Rp2.096.000
  • SIRION M602RS MT 2015 - Rp1.991.000
  • SIRION M602RS AT 2016 - Rp2.474.000
  • SIRION M602RS MT 2016 - Rp2.327.000
  • SIRION M602RS AT 2017 - Rp2.684.000
  • SIRION M602RS MT 2017 - Rp2.516.000
  • SIRION M804RS AT 2017 - Rp2.684.000
  • SIRION M804RS MT 2017 - Rp2.516.000
  • SIRION 1.3 AT 2018 - Rp2.831.000
  • SIRION 1.3 MT 2018 - Rp2.663.000

  • SIRION M602RS AT 2018 - Rp2.894.000
  • SIRION M602RS MT 2018 - Rp2.726.000
  • SIRION 1.3 AT 2019 - Rp3.209.000
  • SIRION 1.3 MT 2019 - Rp3.062.000
  • SIRION 1.3 AT 2020 - Rp3.314.000
  • SIRION 1.3 MT 2020 - Rp3.062.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345/samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071/samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/52/3096867/mitsubishi_pajero_sport-3saU_large.jpg
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement