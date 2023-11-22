Berapa Pajak Mobil Daihatsu Sirion?
Rabu, 22 November 2023 |19:45 WIB
Berapa pajak mobil Daihatsu Sirion. (Doc. Daihatsu)
JAKARTA - Berapa pajak Daihatsu Sirion? Hal tersebut wajib diketahui khususnya bagi yang ingin memiliki mobil pabrikan Jepang tersebut.
Sirion sendiri adalah mobil hatchback kompak yang dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan sehari-hari karena memiliki desain yang stylish dan kompak.
Meskipun ukurannya kecil, interior Sirion dirancang dengan baik untuk memberikan ruang yang cukup bagi penumpang dan bagasi yang cukup luas.
Kemudian biaya pajak yang dikenakan pada Daihatsu Sirion cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan transmisi, tipe, dan tahun keluarannya.
Penasaran? Berikut biaya pajak mobil Daihatsu Sirion dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023).
Berapa Pajak Daihatsu Sirion
Daihatsu Sirion Keluaran 2005 - 2010
- SIRION 1.3 RS M301 AT 2005 - Rp1.424.000
- SIRION 1.3 RS M301 MT 2005 - Rp1.340.000
- SIRION 1.3 RS M301 AT 2006 - Rp1.508.000
- SIRION 1.3 RS M301 MT 2006 - Rp1.382.000
- SIRION 1.3 RS M301 MT 2007 - Rp1.466.000
- SIRION M301 RS MT 2007 - Rp1.466.000
- SIRION 1.3 RS M301 AT 2007 - Rp1.592.000
- SIRION 1.3 RS M301 AT 2008 - Rp1.844.000
- SIRION 1.3 RS M301 MT 2008 - Rp1.739.000
- SIRION 1.3 RS M301 AT 2009 - Rp2.012.000
- SIRION 1.3 RS M301 MT 2009 - Rp1.970.000
- SIRION 1.3 RS M301 AT 2010 - Rp2.096.000
- SIRION 1.3 RS M301 MT 2010 - Rp2.075.000
- SIRION M301 RS AT 2010 - Rp2.180.000
- SIRION M301 RS MT 2010 - Rp2.075.000
Daihatsu Sirion Keluaran 2011 - 2020
- SIRION M301 RS 1.3 AT 2011 - Rp2.117.000
- SIRION M602 RS AT 2011 - Rp1.844.000
- SIRION M602 RS MT 2011 - Rp1.760.000
- SIRION SIRION 1.3 RS M301 MT 2011 - Rp2.096.000
- SIRION M602RS AT 2012 - Rp1.844.000
- SIRION M602RS MT 2012 - Rp1.781.000
- SIRION M602RS AT 2013 - Rp1.865.000
- SIRION M602RS MT 2013 - Rp1.802.000
- SIRION M602RS AT 2014 - Rp2.054.000
- SIRION M602RS MT 2014 - Rp1.949.000
- SIRION M602RS AT 2015 - Rp2.096.000
- SIRION M602RS MT 2015 - Rp1.991.000
- SIRION M602RS AT 2016 - Rp2.474.000
- SIRION M602RS MT 2016 - Rp2.327.000
- SIRION M602RS AT 2017 - Rp2.684.000
- SIRION M602RS MT 2017 - Rp2.516.000
- SIRION M804RS AT 2017 - Rp2.684.000
- SIRION M804RS MT 2017 - Rp2.516.000
- SIRION 1.3 AT 2018 - Rp2.831.000
- SIRION 1.3 MT 2018 - Rp2.663.000
- SIRION M602RS AT 2018 - Rp2.894.000
- SIRION M602RS MT 2018 - Rp2.726.000
- SIRION 1.3 AT 2019 - Rp3.209.000
- SIRION 1.3 MT 2019 - Rp3.062.000
- SIRION 1.3 AT 2020 - Rp3.314.000
- SIRION 1.3 MT 2020 - Rp3.062.000