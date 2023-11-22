Waduh! Ganti Kaca Depan Mobil Sport Lawas Ini Seharga Honda HR-V

JAKARTA - McLaren F1 merupakan salah satu mobil sport lawas yang paling berharga di dunia.

Tercatat kini harga jual mobil tersebut sangat tinggi yakni mencapai USD1 juta atau setara Rp15,5 miliar.

Tapi itu baru harga jualnya saja. Ternyata menurut Motor1 dikutip, Rabu (22/11/2023), untuk kaca depan mobil sport dari Inggris ini juga tak kalah fantastis.

Penggantian kaca depan mobil tersebut bisa mencapai USD25.000 atau setara Rp388,3 juta. Belum lagi biaya pemasangan kaca depannya yang menghabiskan uang USD8.000 atau sekitar Rp124,2 juta.

Total biaya pemasangan kaca depan baru berikut pemasangannya mencapai Rp512,6 juta. Angka yang sangat fantastis karena bisa digunakan untuk membeli Honda HR-V tipe tertinggi.