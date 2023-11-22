Hyundai Mau Bikin Mobil Listrik 7 Penumpang, Harga Lebih Murah dari Ioniq 5

JAKARTA – Pasar mobil listrik bakal kembali ramai, dikabarkan PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) sedang mempersiapkan senjata terbaru yang menyasar segmen EV 7-seater atau tujuh penumpang.

Yang menarik, menurut Chief Operating Officer (COO), HMID Fransiscus Soerjopranoto, mobil listrik terbaru tersebut akan memiliki harga di bawah Hyundai Ioniq 5.

“Masih kita study, pokoknya kebutuhan mobil listrik masyarakat di Indonesia kita bandingkan dengan model ICE yang ada sekarang. Tentunya kami ingin menghadirkan kendaraan yang inovasinya juga melebihi kendaraan ICE,” kata Frans saat ditemui di Jakarta Pusat, belum lama ini.

BACA JUGA: