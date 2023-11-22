Ini Waktu yang Tepat Mencuci Mobil, Jangan Sembarangan!

JAKARTA – Mencuci mobil merupakan salah satu perawatan yang perlu dilakukan untuk menjaga cat tetap mengkiplap dan terhindar dari jamur. Mengingat, saat ini sejumlah wilayah Indonesia sudah mulai diguyur hujan.

Apabila dibiarkan mengering, air hujan yang menempel di bodi mobil bisa menyebabkan munculnya jamur. Oleh sebab itu, penting untuk rutin membersihkan agar bodi mobil agar terhindar dari risiko tersebut.

Tetapi, mencuci mobil juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena ada waktu yang tepat untuk melakukannya.

Menurut Acim Rahmat selaku pemilik Indo Coating, waktu terbaik untuk mencuci mobil adalah pada pagi dan sore hari.

“Mencuci mobil juga perlu diperhatikan waktunya. Jangan pernah mencuci mobil pas siang hari, saat matahari lagi bersinar terik. Jamur bisa muncul dengan mudah,” kata Acim kepada MNC Portal.

Alasan mengapa mencuci mobil tidak boleh dilakukan saat matahari sedang bersinar terik adalah air cucian cepat menguap. Sabun yang dioleskan pada permukaan bodi sebelum dibilas juga bisa mengering dan menempel, yang dapat menimbulkan jamur.

“Kalau bisa, mencuci mobil itu sebelum jam 9 pagi dan di bawah jam setengah lima sore. Itu matahari belum terik. Banyak yang bilang kalau matahari sudah tinggi itu kandungan zat besi di air tinggi, dan itu bisa merusak bodi mobil,” ujar Acim.

Selain itu, Acim juga melihat ada kebiasan yang perlu diubah ketika mencuci mobil yakni membasuh keseluruhan bodi mobil dengan sabun, setelah itu membilasnya dengan air adalah cara yang salah.

“Itu bisa memunculkan jamur. Cara yang benar itu cuci dengan sabun di satu sisi dan langsung dibilas dengan air, jangan seluruh bodi dulu baru dibilas. Ini cara yang salah tapi masih sering dilakukan,” tuturnya.