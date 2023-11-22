Cheat GTA San Andreas PS2 Anti Polisi

JAKARTA- Mari mainkan Cheat GTA PS2 anti polisi yang sudah terkenal sebagai salah satu yang banyak dicari-cari oleh para penggemar game GTA nan legendaris ini.

Para player selalu mengandalkan cheat satu ini untuk terhindar dari kejaran pasukan polisi usai melakukan keonaran.

Karakter polisi dalam game GTA bisa jadi ancaman serius, karena bisa membawa karakter yang dimainkan ke balik jeruji besi. Maka dari itu, Cheat PS2 GTA Anti Polisi menjadi salah satu solusi yang sangat krusial.

Satu hal yang menarik sebenarnya cheat GTA PS2 anti polisi sampai saat ini belum tersedia dalam game ini. Tetapi solusinya Anda bisa mengakali dengan mengurangi position wanted.

Setelah itu, masukkan kode cheat cinch wanted. Dengan begitu, position wanted Anda tidak akan bertambah.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023) berikut adalah cheat GTA San Andreas PS2 anti polisi yang bisa Anda coba.

Maximum wanted position bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah.

Mengurangi wanted position R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah.

Mengunci wanted position Bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas.

Menaikkan wanted position R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri.

Selain cheat GTA PS2 anti polisi, Anda bisa mencoba kode cheat lainnya untuk membuat permainan semakin seru.

Cheat GTA untuk Kendaraan atau Item Lain