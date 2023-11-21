Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Redmi Note 13R Pro Dirilis di China, Beda dengan Redmi Note 13?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |12:13 WIB
Xiaomi Redmi Note 13R Pro Dirilis di China, Beda dengan Redmi Note 13?
Redmi Note 13R Pro (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEIJING – Xiaomi meluncurkan Redmi Note 13R Pro yang hadir dengan warna kuning. Lantas apa saja keunggulan ponsel ini?

Redmi Note 13R Pro ditawarkan dalam satu varian RAM 12 GB dan ROM 256 GB. Layarnya mengadopsi layar OLED 6,67 inci. Untuk kamera utamanya ada sensor 108 MP, sedangkan kamera selfie di dalam punch hole memiliki sensor 16 MP.

Xiaomi juga mempertahankan baterai 5.000 mAh dengan dukungan pengisian daya 33W. Sekilas ponsel ini mungkin hampir sama dari seri sebelumnya, yaitu Note 13, tetapi karena adanya tambahan plastik di bagian belakang untuk area kamera, perangkat ini menjadi sedikit lebih berat dan tebal.

Sekadar informasi, sebelumnya Xiaomi juga telah meluncurkan Redmi Note 13 yang sudah tersedia di pasar China. Ponsel tersebut menggunakan chipset Mediatek Dimensity 6080.

Prosesor kelas menengah terbaru ini jelas mampu memberikan dukungan yang kuat untuk banyak aplikasi, termasuk game. Beda dengan Note 13R Pro, Note 13 memiliki tiga varian RAM, mulai dari 6GB, 8GB, hingga 12GB, dengan ROM 128GB dan 256GB.

Redmi Note 13 hadir dengan layar OLED 120Hz berukuran 6,67 inci. Layar ini telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 13 memiliki dua kamera utama di bagian belakang. Masing-masing dengan resolusi 108MP (wide) dan 2MP (depth). Sementara di bagian depan terdapat kamera 16MP untuk kebutuhan selfie.

Redmi Note 13R Pro saat ini dijual di China dengan harga 2.000 yuan atau seharga Rp4,2 jutaan. Sementara Redmi Note 13 12/256 GB dijual dengan harga yang jauh lebih murah yakni 1.600 yuan atau seharga Rp3,4 jutaan. (Salsabila Nur Azizah)

(Saliki Dwi Saputra )

      
