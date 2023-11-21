Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Simak 7 Merk HP Terawet di Indonesia

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:17 WIB
Simak 7 Merk HP Terawet di Indonesia
Ilustrasi untuk merk HP terawet di Indonesia (Foto: Reuters)
JAKARTA- Mari mengulik-ngulik 7 merk HP terawet di Indonesia yang harus diketahui sebelum terlanjur membeli.

BACA JUGA:

Ini Dia Merk HP Buatan Israel, Harga Jualnya Tembus Rp200 Juta 

Dewasa ini perkembangan teknologi membuat handphone atau HP sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi banyak orang.

Dalam hal fungsi HP saat ini sudah bukan sekedar alat komunikasi namun untuk mencari hiburan, hingga urusan pekerjaan atau pendidikan.

Demi menunjang berbagai keperluan tersebut, maka sudah pasti sangat diperlukan HP terbaik dengan kualitas yang bagus dan awet.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), berikut adalah 7 merk HP terawet di Indonesia yang wajib untuk dihafalkan.

1 Samsung

Samsung merupakan raksasa teknologi asal Korea Selatan yang menjadi salah satu penguasa industri ponsel dunia. Produknya dikenal dengan berbagai inovasi dan juga sangat berkualitas. Samsung juga tersohor dengan kualitas layarnya yang istimewa dan daya tahan baterai yang sangat baik.

2 Apple

Apple sudah tentu identik produk iPhone yang fenomenal. Desain dan interface iOS elegan, kualitas kameranya fantastis. Ditambah lagi kekuatan ekosistem Apple yang kuat membuat jumlah pecinta produk Apple sangat besar.

Sistem operasi iOS juga menjaga iPhone memiliki masa pakai yang lebih lama dibanding mayoritas ponsel Android.

3 Xiaomi

Dalam beberapa tahun terakhir Xiaomi menjadi salah satu merk ponsel asal China yang mendunia.

Merk ini dikenal dengan produk-produk yang tahan lama, spesifikasi tinggi, dengan harga yang terjangkau.

Selain itu, Xiaomi yang terkenal dengan seri Redmi juga termasuk sangat awet di jajaran ponsel dengan budget terbatas.

4 OPPO

OPPO selalu memiliki desain yang modern dan fungsional serta kamera ponsel dengan kualitas tinggi.

Selain itu, fitur VOOC Flash Charging milik OPPO menjadi nilai lebih bagi penggunanya, karena bisa mengisi daya baterai dengan super cepat. Produk OPPO juga terkenal dengan daya tahannya yang cukup kuat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
