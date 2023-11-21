Planet Mars akan Lenyap Selama Dua Minggu Penuh, Ini Penyebabnya!

JAKARTA – Planet Mars akan menghilang secara misterius dari langit malam Bumi selama dua minggu penuh, mulai hari Sabtu besok. Hal ini terjadi karena fenomena ilmiah yang dikenal sebagai konjungsi matahari.

Peristiwa unik ini terjadi setiap dua tahun sekali ketika matahari menempatkan dirinya sedemikian rupa, sehingga sementara waktu menyembunyikan pandangan Mars dan Bumi satu sama lain.

Sebagaimana dilansir dari Space Alert, Senin (21/11/2023), selama konjungsi matahari, jarak kedua planet yang saat ini rata-rata 140 juta mil akan meningkat menjadi lebih dari 235 juta mil.

Konjungsi matahari juga menjadi tantangan bagi komunikasi NASA dengan wahana antariksa di Mars. Gangguan yang disebabkan oleh partikel bermuatan dari matahari selama periode ini dapat menyebabkan potensi hilangnya informasi, yang bahkan dapat membahayakan pesawat ruang angkasa.

"Untuk mengurangi risiko ini, para insinyur mengirimkan instruksi selama dua minggu ke pesawat ruang angkasa yang akan menuju Mars dan menunggu sampai konjungsi matahari berakhir," kata NASA.

Sebagai gantinya, sebelum konjungsi matahari terjadi para insinyur mengirim instruksi selama dua minggu dan hanya bisa menunggu. NASA juga mengatakan bahwa, Moratorium 2023 yang mengomandani wahana antariksa Mars dimulai pada 11-25 November.

Meskipun ada jeda dalam komunikasi langsung ini, NASA meyakinkan bahwa misi perjalanan ke Mars tidak akan terhenti. Manajer Mars Relay Network, Roy Gladden, menekankan persiapan ekstensif yang dilakukan oleh tim misi untuk mengantisipasi peristiwa langit tersebut.