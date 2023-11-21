Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Duh! Suhu Rata-rata Bumi Lewati Ambang Batas 2 Derajat Celcius untuk Pertama Kalinya

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |17:35 WIB
Duh! Suhu Rata-rata Bumi Lewati Ambang Batas 2 Derajat Celcius untuk Pertama Kalinya
Suhu rata-rata panas Bumi lewati dua derajat celcius (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Suhu rata-rata global tercatat untuk pertama kalinya telah melebihi ambang batas 2⁰ celcius lebih panas dari suhu pada masa pra-industri, menurut laporan pemantau iklim Eropa, Copernicus Climate Change Service (C3S).

Lebih tepatnya, capaian suhu tersebut terjadi pada Jumat, 17 November lalu dengan 2,07⁰C di atas rata-rata suhu pra-industri, sebagaimana dilansir dari situs Science Alert, Selasa (21/11/2023).

“Ini adalah hari pertama ketika suhu global lebih dari 2 °C di atas suhu tahun 1850-1900,” kata Wakil Kepala C3S, Samantha Burgess, dalam postingannya di X.

Tidak sampai di situ, data yang diperbarui pada hari Selasa (21/11/2023) menunjukkan bahwa rekor suhu panas tersebut telah berlanjut hingga Sabtu lalu, dengan suhu sekitar 2,06⁰C di atas rata-rata pra-industri.

Sebelumnya, ambang batas suhu harian 2⁰C telah disepakati dalam Perjanjian Paris tahun 2015. Berdasarkan perjanjian tersebut, ditetapkan tujuan untuk mempertahankan kenaikan suhu rata-rata global “jauh di bawah” 2⁰C dari tingkat suhu di masa pra-industri dengan target ambang batas suhu yang lebih aman berada di angka 1,5⁰C.

Halaman:
1 2
      
