Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk Prediksi Roket SpaceX Selanjutnya akan Terbang Lagi Sebelum Natal

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:18 WIB
Elon Musk Prediksi Roket SpaceX Selanjutnya akan Terbang Lagi Sebelum Natal
Peluncuran roket Starship kedua alami kegagalan (Foto: Reuters)
A
A
A

TEXAS – Rocket Starship ketiga milik SpaceX akan siap terbang dalam tiga hingga empat minggu ke depan. Perusahaan menargetkan kesiapan teknis sebelum Natal tahun ini.

SpaceX sendiri masih harus mendapatkan izin peluncuran dari Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA), yang mengawasi penyelidikan atas apa yang terjadi pada hari Sabtu (18/11/2023) selama penerbangan uji coba kedua Starship.

Misi pekan lalu bertujuan untuk mengirim tahap atas Starship mengelilingi Bumi, dan berakhir dengan pendaratan darurat di Samudra Pasifik dekat Hawaii 90 menit setelah peluncuran.

Momen tersebut bukan satu-satunya ledakan pada hari itu. Tahap pertama Super Heavy Starship yang seharusnya kembali ke Bumi untuk mendarat di Teluk Meksiko malah pecah di angkasa sesaat setelah memisahkan diri dari tahap atas.

Meski gagal, menerbangan roket Starship kedua menjadi penting karena mereka berhasil memasuki tahap pemisahan, yang tidak terjadi pada penerbangan uji coba pertama di bulan April lalu.

FAA sendiri baru memberikan izin peluncuran tahap kedua Starship pada 15 November kemarin, usai menyelesaikan investigasi dan melakukan tinjauan keselamatan serta penilaian lingkungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/56/3033841/spacex_luncurkan_falcon_9-HYtr_large.jpg
Meledak hingga Hancurkan Satelit Starlink, Roket SpaceX Dilarang Terbang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/56/3012183/falcon_9_spacex-DdkU_large.jpg
SpaceX Luncurkan Gelombang Perdana Satelit Mata-Mata AS yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/56/2969582/spacex-siap-luncurkan-misi-pendaratan-bulan-pada-14-februari-LJ5iWnhP12.jpg
SpaceX Siap Luncurkan Misi Pendaratan Bulan pada 14 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/54/2954050/pertama-kali-dalam-sejarah-spacex-kirim-pesan-teks-dari-ponsel-ke-satelit-XkTy3pWhcL.jpg
Pertama Kali dalam Sejarah, SpaceX Kirim Pesan Teks dari Ponsel ke Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/54/2952182/spacex-luncurkan-roket-falcon-9-bawa-23-satelit-starlink-OEnEDWv2W8.jpg
SpaceX Luncurkan Roket Falcon 9 Bawa 23 Satelit Starlink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/56/2921608/dapat-lampu-hijau-dari-faa-spacex-siap-terbangkan-roket-starship-kedua-OmGO2JwHfG.jpg
Dapat Lampu Hijau dari FAA, SpaceX Siap Terbangkan Roket Starship Kedua
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement