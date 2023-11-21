Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Vision Pro Dirumorkan Meluncur Maret 2024

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:07 WIB
Apple Vision Pro Dirumorkan Meluncur Maret 2024
Apple Vision Pro (Foto: Apple)
JAKARTA – Pembocor dan pakar teknologi kenamaan, Mark Gurman memprediksi bahwa Apple Vision Pro kemungkinan akan memulai peluncurannya sekitar bulan Maret 2024. Waktu tersebut dianggap paling pas untuk merilis headset seharga Rp54 juta itu. 

GSM Arena, Selasa (21/11/2023) menyebutkan bawha Gurman mengungkapkan bahwa Apple berencana untuk merilis Vision Pro pada bulan Januari 2024, tetapi perusahaan masih menunggu rencana distribusi dan melakukan pengujian akhir.

Vision Pro hadir dengan berbagai SKU, termasuk lensa resep, dan headband dengan ukuran yang berbeda, yang membuat penyimpanan stok di banyak toko fisik menjadi sulit. 

Apple secara perlahan-lahan telah mempersiapkan peluncuran Vision Pro dengan menampilkan materi orientasi visionOS beta terbaru, termasuk video. Adapun iOS 17.2 beta memiliki fitur Vision Pro seperti AirPlay Receiver dan dukungan untuk video spasial pada model iPhone 15 Pro.

Untuk diketahui, CEO Apple, Tim Cook menyebutkan bahwa penjualan Apple Vision Pro sendiri hanya akan dijual di Apple Store. Produk ini tidak akan tersedia dengan mitra pihak ketiga karena Apple ingin secara hati-hati membatasi peluncuran Vision Pro.

Nantinya, perusahaan ini akan memiliki bagian khusus di toko-tokonya sebagai tempat duduk. Tempat itu diperuntukkan bagi satu orang atau lebih untuk mencoba headset. Perusahaan juga memiliki tim staf khusus untuk membantu para pelanggan dalam melakukan pembelian. Apple akan meminta janji temu di toko untuk membeli Vision Pro Headset.

Gurman sebelumnya sempat melaporkan bahwa Apple berencana untuk menyediakan kesempatan bagi orang-orang untuk mencoba Vision Pro dan menemukan headband yang paling sesuai dengan bentuk kepala mereka di toko-toko ritel Apple.

Apple bahkan mempertimbangkan untuk membuat janji temu untuk pembelian, seperti yang dilakukan pada Apple Watch asli pada tahun 2015.

