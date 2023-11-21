4 Manfaat Teknologi Informasi yang Berpotensi Besar Menurut Ganjar Pranowo

JAKARTA - Dalam era modern ini, perkembangan teknologi semakin memainkan peran krusial, membentuk wajah dunia informasi. Teknologi informasi, dengan segala inovasinya, memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengakses dan mengelola informasi.

Capres Ganjar Pranowo memberikan pesan inspiratif kepada para wisudawan saat menghadiri acara wisuda dan halal-bihalal di Yayasan As-Sahro, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 14 November 2023. Ganjar Pranowo memotivasi para lulusan untuk terus menggali potensi diri dalam menghadapi inovasi yang terus berkembang.

Dalam pesannya, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya melek digital bagi generasi muda. Dia berharap agar para lulusan tidak hanya mahir dalam teknologi, tetapi juga efektif dalam mencari informasi. Kemampuan untuk menguasai teknologi, menurutnya, memberikan kekuatan kepada individu untuk tidak menjadi tergantung pada alat tersebut.

Selain memberikan semangat kepada generasi muda, Ganjar Pranowo juga meminta peran aktif dari pihak sekolah dalam mendampingi siswanya. Dia menggarisbawahi perlunya pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis tetapi juga membekali siswa dengan keahlian dan pengetahuan praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ganjar percaya bahwa lulusan yang mampu menguasai teknologi dan memiliki kemampuan berkreasi serta berinovasi akan mampu bersaing di dunia yang terus berkembang.

Oleh karena itu, dia mendorong pengembangan keterampilan pribadi yang diajarkan di sekolah agar dapat diaplikasikan secara optimal dalam menghadapi tantangan di masa depan.

"Kalau mereka bisa menguasai itu (teknologi), mereka tidak akan dikuasai oleh alat itu sehingga kita harapkan kepada guru termasuk sekolahnya untuk bisa selalu update, bisa mendampingi siswanya sehingga kelak mereka lulus akan menjadi manusia yang hebat," tegas Ganjar Pranowo.

Pesan tersebut mencerminkan komitmen untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia dalam menghadapi era transformasi digital dengan penuh percaya diri dan kesiapan.

Pekanya Ganjar terhadap penggunaan teknologi informasi tidak semena-mena, sebab dirinya merupakan sosok yang memanfaatkan hal tersebut.