HOME OTOTEKNO TECHNO

Bantah Isu Anti Yahudi, CEO X: Sesat dan Manipulatif

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:48 WIB
Bantah Isu Anti Yahudi, CEO X: Sesat dan Manipulatif
CEO X, Linda Yaccarino (Foto: Istimewa)
A
A
A

SAN FRANCISCO – CEO X, Linda Yaccarino buka suara soal isu antisemitisme (anti Yahudi) yang ditujukan kepada Elon Musk selaku pemilik X. Menurutnya laporan yang dirilis oleh Media Matters menyesatkan banyak orang.

Sebagaimana dilaporkan Okezone sebelumnya, grup pengawas media bernama Media Matters belum lama ini telah menerbitkan sebuah laporan yang berkaitan dengan antisemitisme di platform X.

Berdasarkan laporan tersebut, iklan dari beberapa perusahaan ternama di platform X dikabarkan muncul di samping konten Pro-Nazi. Hal ini diperkuat dengan cuitan Elon Musk yang mengomentari soal teori konspirasi antisemitisme beberapa waktu sebelumnya.

Menimbulkan efek domino, laporan ini berujung pada kerugian besar dengan sejumlah perusahaan ternama seperti Apple, IBM, Disney, Warner Bros, Comcast, Paramount Global, dan Lionsgate yang dikabarkan telah menyetop iklan mereka di platform tersebut.

Menanggapi hal ini, Yaccarino selalu CEO X tampak membenarkan kabar mundurnya beberapa pengiklan dari perusahaan ternama akibat isu yang sedang beredar. Namun, dengan tegas dia juga menyatakan bahwa laporan dari Media Matters merupakan infromasi yang menyesatkan dan dimanipulasi.

“Meskipun beberapa pengiklan mungkin menghentikan sementara investasi karena artikel yang menyesatkan, data akan menceritakan kisah sebenarnya,” tulis Yaccarino dalam catatan yang pertama kali diterbitkan oleh The Hollywood Reporter, dikutip dari situs Engadget, Selasa (21/11.2023). 

Dirinya menjelaskan bahwa pihak X sudah sangat jelas berupaya memerangi antisemitisme dan diskriminasi di platform mereka.

Halaman:
1 2
      
