16 Situs Nonton Film Gratis untuk Langsung Dinikmati Masyarakat

Ilustrasi untuk situs nonton film gratis untuk langsung dinikmati masyarakat (Foto: Freepik)

JAKARTA- Setidaknya terdapat 16 situs nonton film gratis yang patut dicatat supaya bisa langsung digunakan.

Karena sudah seharusnya para penonton memilih situs-situs untuk nonton film online yang legal dan terpercaya. Hal ini sangat penting karena menonton film di situs ilegal berpotensi melanggar hak cipta sekaligus tidak aman bagi perangkat yang digunakan.

Situs yang mudah diakses dan gratis sangat berisiko dan berbahaya bagi perangkat elektronik seperti handphone, laptop, atau komputer.

Bila terkena virus atau malware maka bisa dengan mudah menyerang perangkat saat masuk ke website, dan mencuri data diri di perangkat tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), berikut adalah 16 situs nonton film gratis dan juga legal sehingga lebih aman.

1. Disney+ Hotstar

Disney+ Hotstar menyediakan beragam konten seperti Marvel dan serial dari Korea Selatan.

Tarif langganan Disney Plus Hotstar yang sebelumnya Rp39.000 per bulan atau Rp119.000 per tahun, menjadi Rp65.000 per bulan atau Rp450.000 per tahun.

Disney Plus juga memperkenalkan paket langganan baru, yakni Disney Plus Hotstar Premium Plan. Paket ini juga menawarkan dua ragam, yakni langganan per bulan dengan harga Rp 119.000, dan langganan setahun dengan harga Rp 799.000.

2. HBO Go

Platform ini cocok jadi pilihan bagi penggemar konten dari HBO. Platform akan menyediakan tayangan dari HBO Original, HBO Asia Original, dan Hollywood.

Tarif berlangganan HBO mulai dari Rp 79 ribu per bulan, tiga bulan senilai Rp119 ribu dan Rp 399 ribu untuk tarif selama satu tahun.

Namun biaya ini masih bisa bertambah bila pengguna membeli paket langganan tambahan lainnya seperti Discover DC Superheroes mulai dari Rp 33.250 per bulan.

3. Netflix

Netflix menghadirkan beragam konten film hingga serial dari beragam negara seperti Indonesia, Korea Selatan, hingga Hollywood.

Penyedia streaming ini juga memiliki koleksi konten original. Netflix menawarkan empat paket berlangganan bulanan.

Berdasarkan situs resminya dapat dilihat biaya langganan dalam kisaran mulai dari Rp54.000 hingga Rp186.000 per bulan.

4. Vision+

Platform Vision+ menyediakan berbagai konten termasuk saluran TV nasional dan internasional, konten premium, serta video on demand dari berbagai genre, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Vision+ menghadirkan beragam paket untuk mengakses layanannya. Harga Paket Berlangganan Vision+ Premium mulai dari yang 7 hari sebesar Rp10.000,

30 hari sebesar Rp30.000, lalu 90 hari sebesar Rp80.000, dan 365 hari sebesar Rp200.000.

5. CatchPlay+

Kamu bisa menyaksikan film kartun, Indonesia dan Asia di paltform ini. Selain mengaksesnya secara gratis, kamu juga dapat menikmati kontennya dengan berlangganan mulai dari Rp45 ribu per bulan.

6. WeTV

Ragam film, series, anime hingga tayangan variety show dapat diakses melalui WeTV. Kamu dapat menyaksikannya secara gratis dan ada juga yang perlu menggunakan akun VIP.

7. Genflix

Platform Genflix menyediakan film dari beragam negara termasuk Indonesia. Paket berlangganan tersedia untuk harian hingga bulanan.

Platform lokal itu menawarkan biaya langganan mulai dari Rp5.000 untuk berlangganan selama sehari, Rp10.000 untuk 3 hari dan Rp25.000 untuk sepekan. Adapun untuk langganan durasi sebulan sebesar Rp49.000.

8. iFlix

Dengan harga berlangganan mulai dari Rp49 ribu masyarakat dapat menikmati konten seperti film box office, serial, drama Korea, film Indonesia, hingga konten untuk anak-anak. Seluruhnya bisa diakses secara gratis dan ada juga yang harus berlangganan.

9. Vidio

Kamu bisa menikmati konten film hingga olahraga di Vidio. Konten Vidio dapat diakses secara gratis, namun ada juga yang perlu berlangganan. Vidio mematok harga biaya langganan sebesar Rp29.000 hingga Rp79.000 per bulan.

10. iQiyi

Penggemar film, drama, hingga anime dari Asia bisa memanfaatkan iQiyi. Platform ini bisa diakses dengan mengaktifkan dulu akun VIP. Dalam hal biaya langganan untuk menonton video melalui platform asal China tersebut dimulai dari Rp19.000 hingga Rp39.000 per bulan.