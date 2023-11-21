Ini Dia Pilihan Motor Big Skutik, Mau Pilih Yang Mana?

JAKARTA - Kehadiran motor big skutik semakin menjadi pilihan menarik bagi para pengendara yang menginginkan kombinasi antara kenyamanan berkendara, performa andal, serta gaya yang stylish.

Dengan banyaknya opsi yang tersedia, referensi pilihan untuk motor big skutik makin dipertimbangkan.

Terlebih kini terdapat beragam pilihan motor big skutik, dengan menawarkan spesifikasi, performanya, tampilan dan juga harga yang berbeda-beda.

BACA JUGA:

Penasaran? Berikut 5 pilihan motor big skutik dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023).

1. Suzuki Burgman Street 125 EX

Suzuki Burgman Street 125 EX merupakan salah satu pilihan motor big skutik dengan harga terjangkau.

Motor ini bisa didapatkan hanya dengan harga Rp24,7 Juta. Untuk spesifikasinya, motor ini menggunakan mesin Single Cylinder, 4-Stroke, Air-Cooled, SOHC Engine berkapasitas 124 cc.

Dengan mesin tersebut, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,4 hp dan torsi maksimum 10 Nm.

2. Honda Forza 250

Selanjutnya, Honda Forza 250 merupakan salah satu motor big skutik andalan Honda. Motor ini sudah dilengkapi dengan mesin Single Cylinder, 4-Stroke, 4-Valve SOHC Engine berkapasitas 249 cc.

Mesin tersebut membuat motor ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 23 hp dan torsi maksimum 24 Nm.