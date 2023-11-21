25 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta yang Masih Layak Dibeli

JAKARTA - Saatnya mengulik mobil bekas di bawah Rp50 Juta yang masih layak dibeli untuk berbagai keperluan.

BACA JUGA:

Membeli mobil bekas dengan budget dibawah Rp50 juta kini bisa terealisasikan dengan mudah dan cepat. Sebab ada berbagai ragam pilihan unit mobil yang bisa kamu bandingkan untuk dimiliki.

Meski pada dasarnya sebuah mobil seken tentu memiliki sejumlah perbaikan. Namun deretan kendaraan bekas yang akan ditampilkan ini masih layak dibeli dan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Terlebih bagi kamu sedang ingin membeli mobil pertama dari hasil giat menabung dan menyisihkan pendapatanmu.

Simak ulasan satu ini untuk mengetahui detail selengkapnya. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (21/11/2023) terkait rekomendasi 25 mobil bekas di bawah Rp50 juta yang masih layak untuk dibeli.

25 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta yang Masih Layak Dibeli

1. Toyota Starlet Kapsul Tahun 1991

Rekomendasi mobil bekas yang patut dimiliki dengan harga dibawah Rp50 jutaan adalah Toyota Starlet Kapsul tahun 1991. Hatchback tersebut saat ini sedang digoreng oleh para pecinta otomotif tanah air bahkan mulai digemari oleh anak muda generasi Z.

Untuk dapat meminangnya kamu hanya perlu menyiapkan dana mulai dari Rp30 juta - Rp40 jutaan untuk mendapatkan Toyota Starlet Kapsul.

2. Toyota Soluna XLi M/T, GLi M/T, dan GLi A/T

Mobil bekas berikutnya yang bisa kamu beli dengan budget di bawah Rp50 jutaan yaitu Toyota Soluna. Sedan satu ini sangat nyaman dikendarai, mesin bandel dan sangat irit konsumsi BBMnya Sebab mobil satu ini dibekali dengan mesin 5A-FE.DOHC 4 Silinder segaris 16 katup yang cukup legendaries di eranya.

3. Honda Accord Cielo Tahun 1996

Mobil bekas di bawah harga Rp50 jutaan yang bisa kamu pertimbangkan untuk dibeli adalah Honda Accord Cielo lansiran tahun 1996. Meski sedan satu ini tergolong tua, namun siapa sangka jika pesonanya sangat timeless dan masih enak dipandang di era modern 2023.

Bagi kamu jiwa muda yang senang kebut-kebutan maka pilih Accord Cielo dengan mesin berkode F22B1 CD7 SOHC 4 silinder segaris 16 katup V-TEC. Jika ingin mengutamakan efisiensi bahan bakar maka ambilah tipe mesin F22A6 CD5 SOHC 4 silinder segaris 16 katup.

4. KIA Carens

Mobil MPV yang dijual dikisaran harga Rp50 juta yakni KIA Carens. Mobil satu ini menarik untuk dimiliki karena memiliki konfigurasi jok 3 baris dengan desain yang unik dan nyaman. Tidak hanya itu saja, KIA Carens tergolong mobil yang irit dipakai dirute kombinasi kota Jabodetabek.

Akan tetai jika ingin meminangnya pastikan memilih unit yang tepat supaya tidak banyak jajan dan perbaikan. Untuk harganya sendiri KIA Carens mematok harga pasaran mulai dari Rp35 juta-Rp50 jutaan .

5. Toyota Vios Limo (Eks BB, Express, Primajasa dll) Tahun 2004-2005.

Toyota Vios Limo menjadi salah satu solusi terbaik bagi kamu yang ingin meminang mobil murah berkualitas dengan harga dibawah Rp50 juta. Harga yang murah ditetapkan karena mobil satu ini merupakan kendaraan bekas armada taksi di Indonesia.

Meski begitu, Vios Limo memiliki kelengkapan fitur yang baik seperti AC, model sporty dengan konfigurasi jok yang nyaman disinggahi. Bagi yang tertarik untuk meminangnya, Toyota ex taksi ini ditaksir mulai dari Rp33 juta-Rp48 jutaan

6. Hyundai Avega Tahun 2007-2010

Mobil bekas selanjutnya yang patut dipertimbangkan untuk dibeli degan budget Rp50 jutaan adalah Hyundai Avega tahun 2007-2010. Sedan kompak satu ini memiliki model yang cukup manis untuk dipandang serta mesin G4EK 1.500 cc yang terkenal cukup badak dikelasnya. Untuk dapat meminang Hyundai Avega, maka calon pembeli mesti menyiapkan dana selebihnya sekitar Rp35 juta-Rp48 jutaan.

7. Honda City IDSI Tahun 2003-2005

Mobil Honda City lansiran tahun 2003-2005, menjadi pilihan yang menarik untuk dibeli. Pasalnya sedan satu ini memiliki model yang sporty dan elegan. Hingga sampai saat ini mobil tersebut masih disukai oleh anak-anak muda Indonesia. Harga yang dibandrol dari mobil tersebut adalah Rp40 juta-Rp50 jutaan sesuai kondisi dan masa pajak yang berlaku.

8. Nissan Latio

Pilihan kedelapan mobil seken yang bisa dimiliki di bawah Rp50 juta yaitu Nissan Latio. Sedan rakitan Nissan memiliki mesin 1.8 Liter 4 Silinder Segaris 16 Katup CVTC yang kencang dan cukup efisen pemakaian BBM nya. Kamu bisa memiliki mobil ini dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari Rp40 jutaan saja.

9. Chevrolet Aveo Tahun 2005

Pilihan kesembilan mobil bekas harga di bawah Rp50 juta yaitu Chevrolet Aveo Tahun 2005. Mobil segmen hatchback satu ini menjadi pilihan tepat karena memiliki body yang sporty serta tenaga 83 yang cukup besar dikelasnya dengan kapasitas mesin 1.5 Terkait harga mobil garapan Amerika ini dijual dengan harga mulai dari Rp46 jutaan

10. Honda Jazz IDSI Tahun 2005

Hatchback sporty seperti Honda Jazz IDSI tahun 2005, ternyata bisa kamu pinang dan bawa langsung di rumah dengan harga mulai dari Rp50 jutaan saja. Sebab mobil satu ini sangat sporty dan disukai oleh anak-anak muda masa kini.

11. Hyundai Getz Tahun 2005

Pilihan mobil bekas selanjutnya yang bisa dipikirkan untuk dibeli yaitu Hyundai Getz tahun 2005. Hatchback mungil satu ini cukup laris di kelasnya karena memiliki body yang imut , kelincahan berkendara hingga mesin 1.341 cc 4 silinder segaris SOHC 12 katup yang irit bahan bakar.

12. Chevrolet Zafira

MPV asal Amerika yaitu Chevrolet Zafira juga masuk dalam opsi pilihan mobil bekas mura di bawah Rp 50 juta. Sebab mobil satu ini memiliki kepraktisan yang menarik, mulai dari 7 seater, kabin lega dan luas hingga kekedapan suara yang juara. Harga dari mobil ini juga menarik untuk dibeli mulai dari Rp42 jutaan maka bisa membawa pulang unit MPV berkelas tersebut.

13. Daihatsu Taruna 1995- 2000an dan OXXY

Mobil berikutnya yang bisa dibeli harga Rp50 juta yaitu Daihatsu Taruna tahun 2000 hingga tope Oxxy. Mobil MPV ini memiliki model gagah, sangar, ground clearance tinggi dengan overfender yang cukup lebar.

Dengan spesifikasi tersebut Taruna Oxxy mampu melahap berbagai medan tanpa ragu dan takut. Di pasar mobil bekas Daihatsu Taruna dapat dibandrol mulai dari Rp38 jutaan saja.

14. Ford Escape Tahun 2005

Rekomendasi mobil di bawah Rp50 juta yang bisa jadi pilihan yaitu ada Ford Escape. SUV satu ini digadang-gadang sangat tangguh dan bandel. Hal ini dinilai positif karena dapat diandalkan untuk melibas seluruh medan terberat sekalipun. Dari segi harga Ford Escape bisa kamu miliki dengan menyiapkan budget mulai dari Rp45 jutaan saja.

15. Mitsubishi Kuda

Mobil bekas selanjutnya yang bisa pilihan yaitu ada Mitsubishi Kuda. Kendaraan roda empat satu ini sangat popular diera kemunculannya ditahun 2000an. Sebab body yang gagah serta ruang kabin yang luas dan nyaman membuat mobil ini laris dibeli.

Mitsubishi kuda memiliki 3 varian mesin yang masuk di Indonesia yaitu 1.6 liter, 2.0 liter dan 2,5 liter diesel. Jika kamu ingin memilih mobil yang hemat bahan bakar maka beli Mitsubishi Kuda dengan varian 2.5 liter diesel. Terkait harganya MPV jadul satu ini bisa kamu miliki dengan budget mulai Rp40 jutaan

16. Nissan Xtrail (T30) Tahun 2005

Siapa sangka bahwa dengan budget di bawah Rp50 jutaan, kamu ternyata sudah bisa membeli seekor SUV tangguh yaitu Nissan Xtrail T30 Tahun 2005 loh. Mengapa bisa? Sebab saat ini pasar mobil Xtrail sangat terjangkau sehingga mengiurkan untuk dibeli.

Bagi kamu yang ingin membeli SUV dengan mesin QR25DE tersebut maka mesti menyiapkan dana mulai dari Rp40 juta - Rp60 jutaan sesuai dengan kondisi mobil dan masa aktif pajak tersebut

17. Hyundai Trajet Tahun 2000

Mobil selanjutnya yang bisa dibeli dibawah Rp50 juta yaitu Hyundai Trajet. Mobil satu ini cukup mewah di era peluncurannya tahun 2000. Sebab kendaran satu ini dibekali kabin luas, kapten seat, pintu sleeding door hingga adanya sunroof.

Tidak heran bila MPV satu ini sangat layak dijadikan sebagai mobil keluarga yang nyaman dan murah. Mulai dari harga Rp36 jutaan kini kamu sudah dapat merasakan fasilitas lengkapnya dari MPV satu ini.

18. Suzuki APV Tahun 2005

Mobil bekas berikutnya dengan harga di bawah Rp50 juta yaitu ada Suzuki APV Tahun 2005. Di era peluncurannya, kendaraan satu ini menawarkan kelapangan kabin yang luas dan nyaman untuk penumpang dan keluarga.

Tidak hanya itu saja, bahan bakar yang irit juga jadi penentu banyak orang memilih mobil tersebut untuk dipinang. Harga seken Suzuki APV diketahui kini sudah murah mulai Rp45 jutaan saja maka kamu sudah dapat meminangnya.

19. Isuzu Panther Royal 1996-1999

Pilihan mobil berikutnya dengan budget di Rp50 jutaan yaitu ada Isuzu Panther tipe Royal. Rajanya diesel ini memang sangat memikat hati banyak masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, mobil dengan konfigurasi 2.500cc diesel ini terkenal luas kabinnya.

Mesinnya badak dan sanggup melahap berbagai medan terjal di Indonesia. Dari segi harga MPV rajanya diesel ini bisa ditebus dengan harga mulai Rp38 juta-Rp55 jutaan.

20. Toyota Kijang Kapsul 1996-1998

Mobil bekas selanjutnya yang turut menjadi perhatian banyak orang yaitu Toyota Kijang Kapsul lansiran tahun 1996 sampai 1998. Mobil satu ini memang sangat popular pada eranya dan memiliki harga yang cukup stabil seiring berjalannya waktu. Untuk dapat meminangnya maka siapkan uang mulai Rp45 juta- Rp50 jutaan untuk tipe SX, SSX, SX, LX, LSX, LGX