Honda WR-V di Jepang Punya Tampilan Berbeda, Lebih Gagah!

JAKARTA - Honda WR-V rupanya punya tampang yang berbeda dengan versi Jepang.

Terlihat ada banyak perubahan yang membuatnya mobil terbaru satu ini jauh lebih gagah dan garang, dibanding model yang ada di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Dilaporkan Wapcar, Selasa (21/11/2023), beberapa perubahan baru yang ada di Honda WR-V terlihat di beberapa titik. Paling jelas pada bagian muka Honda WR-V yang kini punya grille baru.

Berbeda dengan grille Honda WR-V di Indonesia, grille yang ada di Honda WR-V Jepang itu kini tampil lebih kokoh. Desainnya kotak dan dilengkapi dengan bilah-bilah kokokh di bagian dalam grille.

Selain itu juga terdapat penambahan body kit guna meningkatkan tampilan jauh lebih atletis. Terdapat diffuser di bagian depan dan bagian belakang yang membuat mobil jadi terlihat sangat kokoh.

Rumah lampu kabut juga dibuat atraktif. Desainnya yang tidak biasa membuat tampilan mobil jadi sangat mencolok.

Permainan krom juga terlihat sangat jelas di mobil ini. Uniknya krom tersebut justru tidak membuat Honda WR-V versi Jepang jadi terlihat norak.

Tampilan tersebut memang sangat kontras dengan Honda WR-V yang ada di Indonesia. Namun jangan salah sangka karena memang Honda WR-V di Jepang dan Honda WR-V di Malaysia adalah mobil yang berbeda.

Honda WR-V yang ada di Jepang merupakan mobil yang diimpor langsung dari India bernama Honda Elevate. Mobil tersebut bukan Honda WR-V yang diproduksi di Indonesia.

Hanya saja untuk pasar Jepang, Honda memilih menggunakan nama Honda WR-V untuk mobil tersebut ketimbang nama Honda Elevate.