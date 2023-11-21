Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Waspada! Ada Bahaya Mengintai saat Menggunakan Kampas Rem Palsu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |09:17 WIB
Waspada! Ada Bahaya Mengintai saat Menggunakan Kampas Rem Palsu
Ilustrasi motor. (Doc. Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA – Rem merupakan komponen penting pada kendaraan, yang memiliki fungsi untuk menghentikan laju atau memperlambat pergerakan.

Prinsip kerja rem adalah dengan memanfaatkan gesekan yang terjadi antara 2 buah brake pad atau kampas rem dengan piringan cakram. Ketika pedal rem diinjak maka master silinder akan mengalirkan minyak rem untuk mendorong piston di kaliper.

Piston ini akan menekan kampas rem agar menjepit piringan cakram sehingga laju kendaraan menjadi terhenti. Untuk menjaga sistem rem pada kendaraan agar tetap pada kondisi yang ideal, maka perawatan rem harus selalu rutin dilakukan.

“Kondisi sistem rem tidak selamanya ideal, gesekan pada komponen sistem rem menyebabkan performa rem akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena ketebalan kampas rem dan brake disc akan selalu berkurang seiring waktu pengoperasian,” tulis Wanaha Honda dalam keterangan resmi.

Disamping itu tidak dipungkiri di pasar Sparepart banyak terdapat kampas rem palsu.

Untuk menandakan kampas rem palsu cukup mudah, yakni bisa diidentifikasi dari harga, jika murah kemungkinan besar itu imitasi.

Ini dampak buruk menggunakan kampas rem palsu pada performa pengereman di kendaraan bermotor.

1. Cakram akan cepat aus

Memiliki struktur material yang lebih keras dibandingkan kampas rem original, maka produk palsu dapat menyebabkan piringan cakram terkikis.

Hal ini disebabkan gesekan yang terjadi antara kampas rem dengan cakram. Pemngendara akan merasa kampas rem lebih awet tetapi harus merelakan piringan cakram kendaraan yang aus.

Halaman:
1 2
      
