HOME OTOTEKNO TECHNO

Mainkan 78 Cheat GTA PS2 Terlengkap 2023

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |04:30 WIB
Mainkan 78 Cheat GTA PS2 Terlengkap 2023
Ilustrasi untuk 78 cheat GTA PS2 terlengkap (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Yuk mari gunakan 78 cheat GTA PS2 terlengkap 2023 yang sangat penting bagi player dari game legendaris satu ini. 

GTA 5 merupakan game dengan genre open world. Player dimungkinkan berkeliling ke berbagai lokasi yang ada di peta. Hal yang lebih menarik adalah para pemain bisa melakukan berbagai hal-hal seru dalam game.

Karena harus diakui permainan Grand Theft Auto V atau juga dikenal sebagai GTA 5 termasuk dalam jajaran game yang sangat populer dan banyak dimainkan hingga saat ini.

Patut diketahui game GTA 5 sangat erat dengan kode cheat. Ada banyak ragam cheat yang bisa digunakan. Mulai dari cheat uang di GTA 5, cheat mendatangkan mobil keren, hingga cheat GTA V yang membuat Anda memiliki uang tak terbatas.

Terbukti saat ini sudah begitu banyak beredar cheat lengkap untuk permainan di PS3, PS4, PS5, Xbox dan juga PC. Karena game ini bisa dimainkan di berbagai platform. Mulai dari PS3, PS4, PS5, Xbox dan juga PC.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), berikut 78 cheat GTA PS2 terlengkap 2023.

  • Cheat Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1
  • Cheat Kebal 5 Menit: Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga
  • Cheat Senjata dan Peluru Ekstra: Segitiga, R2, Kiri, L1, X, Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1
  • Cheat Polisi Bintang 5: R1, R1, Lingkaran, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan
  • Cheat Polisi Bintang 1: R1, R1, Lingkaran, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri
  • Cheat Tinjuan Super: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L2
  • Cheat Loncat Super: Kiri, Kiri, Segitiga, Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, R1, R2
  • Cheat Gravitasi Bulan: Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri
  • Cheat Lari Cepat: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak
  • Cheat Berenang Cepat: Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan
  • Cheat Isi Kemampuan Instan: X, X, Kotak, R1, L1, X, Kanan, Kiri, X
  • Cheat Terjun dari Angkasa: L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan
  • Cheat Parasut: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, R2, Kiri, Kiri, Kanan, L1
  • Cheat Peluru Meledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1
  • Cheat Peluru Api: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1
  • Cheat Tembakan Slow-motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X
  • Cheat Gameplay Slow-motion: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1
  • Cheat Mabuk: Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Kiri
  • Cheat Ganti Cuaca: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak
  • Cheat Mobil Licin: Segitiga, R1, R1, Kiri, R1, L1, R2, L1
  • Cheat Mobil Rapid GT: R2, L1, Lingkaran, Kanan, L1, R1, Kanan, Kiri, Lingkaran, R2
  • Cheat Mobil Limosin: R2, Kanan, L2, Kiri, Kiri, R1, L1, Lingkaran, Kanan
  • Cheat Mobil Comet: R1, Lingkaran, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1
  • Cheat Mobil Truk Sampah: Lingkaran, R1, Lingkaran, R1, Kiri, Kiri, R1, L1, Lingkaran, Kanan
  • Cheat Mobil Golf: Lingkaran, L1, Kiri, R1, L2, X, R1, L1, Lingkaran, X
  • Cheat Motor Balap: R1, Kanan, Kiri, Kanan, R2, Kiri, Kanan, Kotak, Kanan, L2, L1, L1
  • Cheat Motor Offroad: Lingkaran, X, L1, Lingkaran, Lingkaran, L1, Lingkaran, R1, R2, L2, L1, L1
  • Cheat Sepeda BMX: Kiri, Kiri, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Segitiga, R1, R2
  • Cheat Pesawat Capung: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kiri, Segitiga, Segitiga, X, Lingkaran, L1, L1
  • Cheat Pesawat Akrobatik: Lingkaran, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga
  • Cheat Helikopter: Lingkaran, Lingkaran, L1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L1, L2, R1, Segitiga, Lingkaran, Segitiga
  • Waktu berjalan cepat: bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
  • Gerakan cepat: segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
  • Gerakan lambat: segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
  • Membidik sambil mengemudi: atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
  • Skill mengemudi maksimum: kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
  • Respek maksimum: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1
  • Pagi: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
  • Malam: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, segitiga
  • Always Night: kotak, L1, R1, kanan, X, atas, L1, kiri, kiri
  • Geng berkuasa: L2, atas, R1, R1, kiri, R1, R1, R2, kanan, bawah
  • Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri
  • Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2
  • Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah
  • Badai pasir: atas, bawah, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
  • Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
  • Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
  • Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat
  • Mobil berjalan di atas air: kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2
  • Boat terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga
  • Sepeda lompat tinggi: segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1, R2
  • Maximum Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
  • Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
  • Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri
 

Telusuri berita ototekno lainnya
