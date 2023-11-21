Mainkan 78 Cheat GTA PS2 Terlengkap 2023
Hafid Fuad
, Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |04:30 WIB
Ilustrasi untuk 78 cheat GTA PS2 terlengkap (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Yuk mari gunakan 78 cheat GTA PS2 terlengkap 2023 yang sangat penting bagi player dari game legendaris satu ini.
GTA 5 merupakan game dengan genre open world. Player dimungkinkan berkeliling ke berbagai lokasi yang ada di peta. Hal yang lebih menarik adalah para pemain bisa melakukan berbagai hal-hal seru dalam game.
Karena harus diakui permainan Grand Theft Auto V atau juga dikenal sebagai GTA 5 termasuk dalam jajaran game yang sangat populer dan banyak dimainkan hingga saat ini.
Patut diketahui game GTA 5 sangat erat dengan kode cheat. Ada banyak ragam cheat yang bisa digunakan. Mulai dari cheat uang di GTA 5, cheat mendatangkan mobil keren, hingga cheat GTA V yang membuat Anda memiliki uang tak terbatas.
Terbukti saat ini sudah begitu banyak beredar cheat lengkap untuk permainan di PS3, PS4, PS5, Xbox dan juga PC. Karena game ini bisa dimainkan di berbagai platform. Mulai dari PS3, PS4, PS5, Xbox dan juga PC.
Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), berikut 78 cheat GTA PS2 terlengkap 2023.
Cheat Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1
Cheat Kebal 5 Menit: Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga
Cheat Senjata dan Peluru Ekstra: Segitiga, R2, Kiri, L1, X, Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1
Cheat Polisi Bintang 5: R1, R1, Lingkaran, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan
Cheat Polisi Bintang 1: R1, R1, Lingkaran, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri
Cheat Tinjuan Super: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L2
Cheat Loncat Super: Kiri, Kiri, Segitiga, Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, R1, R2
Cheat Gravitasi Bulan: Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri
Cheat Lari Cepat: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak
Cheat Berenang Cepat: Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan
Cheat Isi Kemampuan Instan: X, X, Kotak, R1, L1, X, Kanan, Kiri, X
Cheat Terjun dari Angkasa: L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan
Cheat Parasut: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, R2, Kiri, Kiri, Kanan, L1
Cheat Peluru Meledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1
Cheat Peluru Api: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1
Cheat Tembakan Slow-motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X
Cheat Gameplay Slow-motion: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1
Cheat Mabuk: Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Kiri
Cheat Ganti Cuaca: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak
Cheat Mobil Licin: Segitiga, R1, R1, Kiri, R1, L1, R2, L1
Cheat Mobil Rapid GT: R2, L1, Lingkaran, Kanan, L1, R1, Kanan, Kiri, Lingkaran, R2
Cheat Mobil Limosin: R2, Kanan, L2, Kiri, Kiri, R1, L1, Lingkaran, Kanan
Cheat Mobil Comet: R1, Lingkaran, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1
Cheat Mobil Truk Sampah: Lingkaran, R1, Lingkaran, R1, Kiri, Kiri, R1, L1, Lingkaran, Kanan
Cheat Mobil Golf: Lingkaran, L1, Kiri, R1, L2, X, R1, L1, Lingkaran, X
Cheat Motor Balap: R1, Kanan, Kiri, Kanan, R2, Kiri, Kanan, Kotak, Kanan, L2, L1, L1
Cheat Motor Offroad: Lingkaran, X, L1, Lingkaran, Lingkaran, L1, Lingkaran, R1, R2, L2, L1, L1
Cheat Sepeda BMX: Kiri, Kiri, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Segitiga, R1, R2
Cheat Pesawat Capung: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kiri, Segitiga, Segitiga, X, Lingkaran, L1, L1
Cheat Pesawat Akrobatik: Lingkaran, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga
Cheat Helikopter: Lingkaran, Lingkaran, L1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L1, L2, R1, Segitiga, Lingkaran, Segitiga
Waktu berjalan cepat: bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
Gerakan cepat: segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
Gerakan lambat: segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
Membidik sambil mengemudi: atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
Skill mengemudi maksimum: kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
Respek maksimum: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1
Pagi: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Malam: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, segitiga
Always Night: kotak, L1, R1, kanan, X, atas, L1, kiri, kiri
Geng berkuasa: L2, atas, R1, R1, kiri, R1, R1, R2, kanan, bawah
Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri
Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2
Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah
Badai pasir: atas, bawah, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat
Mobil berjalan di atas air: kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2
Boat terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga
Sepeda lompat tinggi: segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1, R2
Maximum Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri