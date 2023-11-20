5 Tokoh Teknologi Israel Paling Berpengaruh di Dunia

JAKARTA - Israel telah menjadi salah satu negara pusat teknologi di dunia. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya tokoh-tokoh penting di bidang teknologi yang juga berasal dari negara ini bersamaan dengan penemuan atau perusahaannya yang paling berpengaruh di dunia.

Lantas, siapa saja tokoh teknologi Israel paling berpengaruh di dunia? Berikut ini Okezone telah merangkum lima di antaranya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber Senin (20/11/2023).

1. Dov Moran

Di urutan pertama, ada Dov Moran yang merupakan Presiden, CEO dan salah satu pendiri M-System. Didirikan pada tahun 1989, ia bersama perusahaannya tersebut berhasil mengembangkan penyimpanan data berbasis flash yang kini dikenal sebagai flashdisk.

2. Arie Scope

Arie Scope menjadi tokoh penting selanjutnya yang merupakan pendiri Microsoft Israel pada tahun 1989. Ini menjadi cabang pertama Microsoft di luar Amerika yang telah mendapatkan investasi mencapai 80 juta Dolar AS untuk mendukung pemasaran, kegiatan penelitian dan pengembangan Microsoft dalam mengadaptasi program perangkat lunaknya ke bahasa Ibrani.

3. Yuval Shahar

Yuval Shahar menjadi tokoh penting yang mendirikan perusahan Teknologi InfoGear. Meski telah dijual ke Cisco System Inc., InfoGear menjadi perusahaan pertama di dunia yang mengembangkan telepon Internet Protocol (IP) untuk penyediaan layanan perbankan online pada tahun 1995.