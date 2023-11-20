Apple Gunakan RCS Tahun Depan, Apa Fungsi dan Bedanya dengan SMS?

JAKARTA – Pada penghujung tahun ini, Apple memberikan kejutan kepada para penggemarnya dengan mengumumkan rencananya untuk menambahkan dukungan RCS (Rich Communication Services) pada iOS tahun depan. Hal ini mendapat perhatian, terutama karena akan meningkatkan interoperabilitas antara pengguna Android dan iPhone.

Dilansir dari Android Police pada Senin (20/11/2023), ada tiga hal yang mungkin menjadi penyebab Apple mengadopsi RCS. Di antaranya peluncuran aplikasi perpesanan Nothing, kampanye #GetTheMessage Google, atau investigasi Komisi Eropa mengenai apakah iMessage dikategorikan sebagai layanan inti Digital Markets Act.

Meskipun masuknya RCS tahun depan akan membantu Google dan semua produsen Android. Dan Apple pun mengambil inisiatif dalam membuat keputusan ini.

Nothing Chats mencuri perhatian dengan kemitraannya dengan Sunbird untuk membawa klien iMessage ke Android. Namun, aplikasi tersebut sebenarnya dianggap tidak berpengaruh. Sebaliknya, fokus Apple lebih kepada pemilihan perusahaan yang dianggap bukan pesaing utama.

Google menanggapi pengumuman Apple lebih tenang. Pada kenyataannya, tidak banyak yang berubah sebagai hasil dari kampanye #GetTheMessage yang telah berlangsung selama lebih dari setahun untuk mendorong pengguna iPhone agar berpindah ke Google. Meskipun pelanggan yang terdampak mungkin hanya sedikit, Apple tidak terlalu memikirkan RCS saat itu.

Meski belum diakui secara terbuka, petunjuk menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari tekanan Komisi Eropa, yang sedang menyelidiki apakah iMessage perlu diklasifikasikan sebagai layanan inti di bawah regulasi Digital Markets Act. RCS dianggap sebagai solusi bagi Apple daripada membuka iMessage kepada pesaing langsung seperti WhatsApp.

Google, sebagai pemain utama dalam tekanan dari UE, mengajukan surat kepada Komisi Eropa untuk mendukung klasifikasi iMessage sebagai layanan inti yang layak diatur. Meskipun Google tidak dapat mengklaim sebagai penyebab akar dari pengumuman Apple, perusahaan ini dapat merayakan keberhasilan dalam mempengaruhi keputusan strategis perusahaan.