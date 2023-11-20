WhatsApp Uji Coba Chatbot AI untuk Kirim Pesan Lebih Cepat

APLIKASI berbagi pesan WhatsApp terus melakukan inovasi untuk memudahkan penggunanya. Kali ini mereka dilaporkan sedang melakukan uji coba kecerdasan buatan (AI) untuk mengirimkan pesan lebih cepat.

Fitur chatbot AI ini pertama kali diumumkan dalam acara Meta Connect 2023 di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Kini fitur tersebut sudah ada di WhatsApp Beta (versi 2.23.24.26) terbaru untuk Android.

Dikutip dari Gizmo China, Senin (20/11/2023), terdapat 'shortcut' baru di tab obrolan. Pengguna bisa menemukannya di atas tanda (+) untuk memulai percakapan baru.

Lebih lanjut shortcut itu akan membantu pengguna beralih ke obrolan baru dengan bantuan AI tanpa perlu membuka daftar kontak di ponsel. Fitur AI ini bertujuan untuk menjadilkan komunikasi pengguna menjadi lancar dan lebih mudah.