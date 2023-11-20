Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Uji Coba Chatbot AI untuk Kirim Pesan Lebih Cepat

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:52 WIB
WhatsApp Uji Coba Chatbot AI untuk Kirim Pesan Lebih Cepat
WhatsApp uji coba chatbot AI (Foto: Istimewa)
A
A
A

APLIKASI berbagi pesan WhatsApp terus melakukan inovasi untuk memudahkan penggunanya. Kali ini mereka dilaporkan sedang melakukan uji coba kecerdasan buatan (AI) untuk mengirimkan pesan lebih cepat. 

Fitur chatbot AI ini pertama kali diumumkan dalam acara Meta Connect 2023 di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Kini fitur tersebut sudah ada di WhatsApp Beta (versi 2.23.24.26) terbaru untuk Android. 

Dikutip dari Gizmo China, Senin (20/11/2023), terdapat 'shortcut' baru di tab obrolan. Pengguna bisa menemukannya di atas tanda (+) untuk memulai percakapan baru.

(Foto: WAbeta)

Lebih lanjut shortcut itu akan membantu pengguna beralih ke obrolan baru dengan bantuan AI tanpa perlu membuka daftar kontak di ponsel. Fitur AI ini bertujuan untuk menjadilkan komunikasi pengguna menjadi lancar dan lebih mudah. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453/whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement