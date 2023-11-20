Wow 12 Motor Tercepat di Indonesia dan di Dunia Tahun 2023

Ilustrasi untuk daftar motor tercepat di Indonesia dan dunia tahun 2023 (Foto: Ducati)

JAKARTA- Setidaknya ada 12 motor tercepat di Indonesia dan di dunia tahun 2023 yang bisa memompa naik adrenalin pecinta roda dua.

BACA JUGA:

Wow, Kawasaki akan Boyong Motor Hybrid Tahun Depan

Seiring berjalannya teknologi dari waktu ke waktu membuat pabrikan motor berlomba memproduksi motor tercepat di dunia. Memang sebagian besar motor tercepat di dunia yang tercatat berasal dari kalangan moge fairing.

Sebab moge berfairing tentu dibuat dengan pengendalian aeroninamis yang ciamik. Tentu tujuan pengembangan model tersebut dibuat supaya motor bisa melaju cepat tak terbatas hembusan angin yang mempengaruhi performa dan top speed.

Lantas apa saja motor tercepat di Indonesia dan di dunia saat ini di tahun 2023? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Minggu (20/11/2023).

12 Motor Tercepat di Indonesia dan di Dunia Tahun 2023

1. MV Agusta F4 RR

Pabrikan motor asal Italia yakni MV Agusta sempat membuat moge fairing dengan kecepatan yang cukup gila bernama MV Agusta F4 RR. Motor satu ini dibekali dengan mesin 4 Silinder berkapasitas 998 cc yang bisa mencetak torsi sebesar 111 Nm dan 201 HP. Berkat rubrikasi mesin yang sangar itu MV Agusta F4 RR mampu mencapai top speed maksimal 312km/jam.

2. Aprilia RSV4 RF

Motor tercepat didunia bahkan di Indonesia sendiri yaitu Aprilia RSV4 RF. Moge rakitan Italia ini dapat melaju cepat karena dibekali oleh mesin longitudinal 65° berkapasitas 999.6cc yang sanggup memuntahkan tenaga 201 Horsepower pada 13.000 rpm dan torsi 115 Nm pada 10.500 rpm. Tidak heran bila spesifikasi tersebut membuat motor ini mampu melesat hingga Top Speed 297 km/jam.

3. MV Agusta Brutale 1000 RR

Pabrikan asal Italia yakni MV Agusta juga mengeluarkan varian moge sport dengan lari yang cukup gila yakni seri MV Agusta Brutale 1000 RR. Motor satu ini dikebekali dengan mesin 998 cc yang sanggup melibas top speed hingga 186 mph

4. Yamaha R1M

Pabrikan Yamaha ternyata juga memilki harta karun sebuah motor sport fairing dengan mesin yang tidak main-main yaitu bernama Yamaha R1M. Moge tersebut bisa melaju sangat kencang karena dibekali dengan mesin 998cc Liquid-cooled, in-line 4 cyliner ,4-stroke, DOHC, 4-valves. Dari spesifikasi tersebut, Yamaha R1M mampu mencetakan rekor top speed mencapai 299km.

5. Ducati Panigale 1199 R

Pabrikan motor asal Italia seperti Ducati memiliki beberapa varian lini moge balap dengan top speed yang brutal, salah satunya pada seri Ducati Panigale 1199 R. Moge satu ini disinyalir mampu melahap kecepatan di jalan raya mencapai 325 km/jam.

Mengapa bisa demikian? Hal itu dikarenakan bahwa moge ini dibekali dengan mesin mesin Superquadro L-Twin berkapasitas 1.198cc yang mumpuni di kelasnya.

6. Lightning LS-218

Motor keenam yang mencatatkan rekor sebagai kendaraan tercepat di dunia yaitu Lightning LS-218. Bagaimana tidak, motor yang dikendarakan full menggunakan energi listrik alias EV bisa melaju cepat hingga 315 km/jam denga mudah. Tentu saja kehadiran motor satu ini sempat membuat gempar banyak pabrikan lainnya karena potensi top speednya sangat galak.

7. Suzuki Hayabusa

Urutan motor tercepat di dunia dan di Indonesia rupanya pernah dicatatkan oleh pabrikan asal Jepang yaitu Suzuki Hayabusa. Pasalnya moge satu ini dibekali dengan mesin brutal 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 4-valve, liquid-cooled berkapasitas 1.441cc.

Tidak hanya itu saja, tampilan moge yang aerodinamis ini membuat Hayabusa mampu menembus rekor top speed 334 km/jam terbaik di kelasnya.

8. Kawasaki Ninja ZX 14R

Moge selanjutnya yang tercatat sangat cepat di dunia dan di Indonesia yaitu Kawasaki Ninja ZX 14 R. Moge tersebut bisa kencang karena dibekali dengan mesin .441cc dengan konfigurasi 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 4-valve, liquid-cooled yang mampu memuntahkan tenaga 200 Horsepower. Jika digeber pada kecepatan tinggi, Kawasaki Ninja ZX 14R mampu menggapai top speed hingga 334 km/jam.