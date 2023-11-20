Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pajak Mobil Etios Valco Tahun 2013, Apakah Murah dan Terjangkau dengan Harga Jualnya?

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |06:52 WIB
Pajak Mobil Etios Valco Tahun 2013, Apakah Murah dan Terjangkau dengan Harga Jualnya?
Ilustrasi untuk nilai pajak mobil Toyota Etios Valco 2013 (Foto: TAM)
JAKARTA - Pajak mobil Etios Valco tahun 2013 memang masih banyak yang belum mengetahuinya. Pasalnya hatchback dan sedan besutan Toyota satu ini cukup jarang ditemukan di jalanan mengingat penjualannya yang lemas dan kurang laku di Indonesia, hingga terpaksa distop pada tahun 2018.

 BACA JUGA:

Meski begitu saat ini mobil tersebut kembali dicari masyarakat karena harganya yang murah serta tidak banyak orang yang menggunakannya di jalanan. Lantas murahnya harga beli Etios Valco 2013 bekas apakah sama dengan nominal nilai pajak yang dikenakan?

Simak jawaban dan informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (20/11/2023) terkait pajak mobil Etios Valco dari tahun ke tahun.

Pajak Mobil Etios Valco Tahun 2013

Melansir laman Samsat.id, menjelaskan bahwa penjualan Etios Valco di Indonesia terbagi atas beberapa tipe yaitu tipe J, tipe E, tipe G, tipe JX dan tipe E TOMS kit. Berikut rincian lengkap pajak mobil Etios Valco tahun 2013 di Indonesia.

  • ETIOS SEDAN 1.5 MT Tahun 2013 Rp 2.275.000,00
  • ETIOS 1.2 E MT Tahun 2013 Rp 1.844.000,00
  • ETIOS 1.2 G MT Tahun 2013 Rp 1.928.000,00
  • ETIOS 1.2 J MT Tahun 2013 Rp 1.655.000,00

