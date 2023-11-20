Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rekomendasi Mobil Keluarga Paling Irit dan Tangguh

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |14:12 WIB
Rekomendasi Mobil Keluarga Paling Irit dan Tangguh
Foto: Dok istimewa
A
A
A

Jakarta- Daihatsu Sigra, dengan segala keunggulan yang dimilikinya, telah menjelma menjadi pilihan ideal sebagai mobil keluarga di Indonesia. Tak dapat dipungkiri, daya tarik utama Sigra terletak pada kombinasi harga terjangkau dan beragam fitur lengkap yang membuatnya menjadi favorit di segmen mobil keluarga. Kualitas yang ditawarkan oleh Daihatsu, bersama dengan fokusnya pada kepraktisan dan keamanan, menjadikan Sigra sebagai opsi yang sangat menggoda bagi keluarga yang menginginkan keseimbangan antara kenyamanan, fungsionalitas, dan daya angkut yang optimal.

Daihatsu Sigra Tipe Tertinggi

Daihatsu Sigra tipe tertinggi adalah varian terbaru dan tercanggih dari mobil ini yang menawarkan segala yang terbaik dari segi desain, kinerja, dan fitur modern. Mobil Daihatsu Sigra tertinggi dengan harga Rp.182.600.000. Berikut ini penjelasannya:

Mesin Tangguh

Mobil Daihatsu Sigra R AT Deluxe memiliki mesin berkapasitas 1.200cc dengan konfigurasi 4 silinder, yaitu tipe 3NR-VE, yang didukung oleh teknologi Dual VVTi (Variable Valve Timing with Intelligence). Inovasi ini membantu mesin menggunakan bensin secara efisien sambil menghasilkan tenaga yang seimbang.

Dalam kualifikasi LCGC (Low Cost Green Car), mesin mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi ECO driving. Teknologi ini bertujuan untuk mengatur proses pembakaran bahan bakar dengan presisi, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan meminimalkan emisi gas buang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/391/3187469//soundrenaline_bandung-CU6p_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Bandung Satukan Musik, Kota, dan Ribuan Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187372//ilustrasi_memilih_kulkas-hDAQ_large.jpeg
Murah, Ringkas, Berkualitas! Ini Kriteria Kulkas yang Cocok untuk Anak Kost
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187335//kementerian_umkm-r0nW_large.jpg
Kementerian UMKM Bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187307//pbjt_makanan_dan_minuman_bapenda_jakarta-6u5m_large.jpg
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement