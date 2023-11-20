Rekomendasi Mobil Keluarga Paling Irit dan Tangguh

Jakarta- Daihatsu Sigra, dengan segala keunggulan yang dimilikinya, telah menjelma menjadi pilihan ideal sebagai mobil keluarga di Indonesia. Tak dapat dipungkiri, daya tarik utama Sigra terletak pada kombinasi harga terjangkau dan beragam fitur lengkap yang membuatnya menjadi favorit di segmen mobil keluarga. Kualitas yang ditawarkan oleh Daihatsu, bersama dengan fokusnya pada kepraktisan dan keamanan, menjadikan Sigra sebagai opsi yang sangat menggoda bagi keluarga yang menginginkan keseimbangan antara kenyamanan, fungsionalitas, dan daya angkut yang optimal.

Daihatsu Sigra Tipe Tertinggi

Daihatsu Sigra tipe tertinggi adalah varian terbaru dan tercanggih dari mobil ini yang menawarkan segala yang terbaik dari segi desain, kinerja, dan fitur modern. Mobil Daihatsu Sigra tertinggi dengan harga Rp.182.600.000. Berikut ini penjelasannya:

Mesin Tangguh

Mobil Daihatsu Sigra R AT Deluxe memiliki mesin berkapasitas 1.200cc dengan konfigurasi 4 silinder, yaitu tipe 3NR-VE, yang didukung oleh teknologi Dual VVTi (Variable Valve Timing with Intelligence). Inovasi ini membantu mesin menggunakan bensin secara efisien sambil menghasilkan tenaga yang seimbang.

Dalam kualifikasi LCGC (Low Cost Green Car), mesin mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi ECO driving. Teknologi ini bertujuan untuk mengatur proses pembakaran bahan bakar dengan presisi, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan meminimalkan emisi gas buang.