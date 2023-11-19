Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Soal Produksi Motor Listrik Ninja e-1 dan Z e-1 di Indonesia, Begini Respons Kawasaki

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |08:58 WIB
Soal Produksi Motor Listrik Ninja e-1 dan Z e-1 di Indonesia, Begini Respons Kawasaki
Potensi Kawasaki Ninja E-1 dan Ninja Z E-1 dirakit di Indonesia (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) meluncurkan motor listrik Ninja e-1 dan Z e-1 di Tanah Air. Motor tersebut masih berstatus CBU atau diimpor secara utuh dari Thailand. Lantas, apakah Kawasaki bakal memproduksinya secara lokal?

Sebagai pengingat, Kawasaki Ninja e-1 dan Z e-1 mengambil basis dari Ninja 250 dan Z 250 yang sudah beredar di Indonesia. Kedua motor sport tersebut sudah dirakit secara lokap pada pabrik Kawasaki di Cikarang, Jawa Barat.

Oleh sebab itu, kedua motor listrik Kawasaki berpeluang untuk dirakit secara lokal dan menggunakan komponen lokal. Hal ini bisa menjadi cara untuk menekan harganya yang saat ini terbilang cukup tinggi.

“Bukan (CKD), masih impor langsung dari Thailand. Nanti kita lihat pasar, kalau direspon dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan dilokalisasi,” kata Head of Marketing PT Kawasaki Motor Indonesia, Michael Tjandra Tanadi di Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Dia mengatakan bahwa target Kawasaki saat ini adalah pemerintahan, terutama untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengingat Presiden Joko Widodo ingin seluruh kendaraan yang beroperasi di sana adalah listrik berbasis baterai.

“Ya, rencananya sih selain untuk retail, kita juga mau membidik ke pemerintahan ya. Jadi ya kalo dibutuhkan kita untuk IKN baru nanti jadi kita sudah siap juga. Saat ini perawatan juga sudah bisa di setiap ibu kota provinsi,” ujar Michael.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/53/3025743/kawasaki_klx150se-Yzhd_large.jpg
Segini Pajak Tahunan Kawasaki KLX150 SE 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/53/2999563/kawasaki-indonesia-recall-ninja-zx-25r-ada-apa-InfpAcZqDR.jpg
Kawasaki Indonesia Recall Ninja ZX-25R, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/53/2986754/kawasaki-ninja-40th-anniversary-series-dijual-terbatas-di-indonesia-segini-harganya-4KBPxSr9rC.jpg
Kawasaki Ninja 40th Anniversary Series Dijual Terbatas di Indonesia, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/53/2951655/klasik-menggelitik-kawasaki-w175tr-hanya-dibanderol-rp34-3-juta-qTIYrxSecE.jpg
Klasik Menggelitik, Kawasaki W175TR "Hanya" Dibanderol Rp34,3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/53/2807195/kerja-sama-dengan-malaysia-kawasaki-siapkan-motor-bebek-bermesin-buas-1z8RtI3tml.png
Kerja Sama dengan Malaysia, Kawasaki Siapkan Motor Bebek Bermesin Buas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/18/53/2783577/kawasaki-eliminator-bangkit-lagi-di-jepang-berikut-keunggulannya-9iVU7AUypC.jpeg
Kawasaki Eliminator Bangkit Lagi di Jepang, Berikut Keunggulannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement