HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Kian Menjamur, Wuling Tegaskan Tetap Jual Kendaraan Konvensional di Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:25 WIB
Mobil Listrik Kian Menjamur, Wuling Tegaskan Tetap Jual Kendaraan Konvensional di Indonesia
Wuling tegaskan jual mobil konvensional (Foto: Wuling Motors Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Wuling Motors menegaskan komitmen mereka untuk tetap menjual kendaran konvensional di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peluncuran mobil listrik terbaru mereka, yaitu Wuling BinguoEV beberapa waktu lalu. 

Sebagai pengingat, Wuling memang memiliki sejumlah kendaraan penumpang dengan mesin pembakaran yang cukup laris di Indonesia. Atas dasar inilah mereka tetap ingin fokus memasarkan mobil konvensional.

Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberikan pilihan mobil konvensional. Terlebih, saat ini masyarakat Indonesia belum sepenuhnya yakin untuk beralih ke elektrifikasi.

“Tetep itu (pertahankan mobil ICE). Tetep kok, Alvez kita juga cukup bagus kok (penjualannya). Kita ada kendaraan niaga, ada compact suv, ada almaz hybrid dan sebenernya yang baru ini (BinguoEV),” kata Dian di Tangerang beberapa waktu lalu.

Dian menegaskan sangat penting untuk memberikan banyak pilihan kepada konsumen Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, Wuling terus berusaha memperbarui model mobil konvensional mereka agar tetap menarik konsumen.

“Jadi memang saat ini kita coba liat satu per satu segmen market di indonesia. Dengan produk kita seperti apa. Untuk Confero sendiri saya belom bisa komen lebih jauh. Tapi yang jelas komposisi kendaraan kita sebenernya sudah cukup lengkap,” ujarnya.

“Rasanya dengan range produk yang ada, sebenarnya menurut kami sudah cocok untuk strategi Wuling di Indonesia,” tambah Dian.

Sebagai informasi, Dian menjelaskan bahwa Wuling saat ini memiliki line up mulai dari LMPV, medium MPV, SUV, komersial, pick up, dan kendaraan listrik. Menurutnya, posisi Wuling sudah sangat kuat dengan pilihan jenis mobil tersebut.

“Kalau kita lihat, sebenarnya perkembangan Wuling, apalagi tahun ini itu banyak sekali produk yang sudah dikeluarkan,” ucapnya.

